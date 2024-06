Vasco tem três desfalques por suspensão para a próxima rodada

Vasco tem três desfalques certos para enfrentar o São Paulo, no sábado (22) - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco já tem novos desfalques para enfrentar o São Paulo, no próximo sábado (22), em São Januário. Dos cinco pendurados, dois levaram o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, na derrota por 2 a 0 desta quarta-feira (19), e estarão fora na 11ª rodada.

São os volantes Zé Gabriel e Galdames. Além deles, há um terceiro desfalque forçado: Victor Luís, expulso no último lance do duelo contra o time gaúcho. David e Mateus Carvalho passaram ilesos e seguem pendurados, assim como Lucas Piton – este, porém, não foi a campo, ficando no banco.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Juventude: time joga mal e praticamente ninguém se salva

Zé Gabriel levou cartão amarelo logo no primeiro minuto de jogo no Alfredo Jaconi por entrada forte em Caíque. Galdames deu uma rasteira aos 30′ e também levou amarelo. Praxedes e Payet são dúvidas para o duelo, podendo aumentar a lista de desfalques, aliás.

Por outro lado, o Vasco receberá o reforço de Pablo Vegetti, fora contra o Juventude por suspensão. O próximo compromisso cruz-maltino é no sábado, quando recebe o São Paulo, em São Januário. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e vale pela 11ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.