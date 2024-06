Lucas Ronier brilha em vitória do Coritiba contra líder América Mineiro

O Coritiba fez grande partida e venceu o líder da Série B, América Mineiro, por 1 a 0. O atacante e cria da base, Lucas Ronier, que renovou seu contrato até o ano de 2027, marcou o único gol da partida, valido pela décima primeira rodada da Série B, no Estádio do Couto Pereira. E deu alegria aos torcedores do Coxa Branca.

O resultado coloca o Coritiba em 7º, com 18 pontos, em 11 jogos. Por outro lado, mesmo com a derrota, o América segue na liderança, com 21 pontos, porém tem o Avaí, como o maior perseguição. O time catarinense soma a mesma pontuação, mas perde em saldo de gols

Primeiro tempo equilibrado

A equipe do Coritiba saiu para o ataque nos primeiros 45 minutos. Chegando ao gol com Bruno Melo, porém o VAR anotou impedimento no lance. O América gradualmente conseguiu equilibrar o duelo e ficou uma partida interessante, mas sem gols no primeiro tempo.

Coxa chega ao gol com Lucas Ronier

Na etapa final, o jogo seguiu com equilibro, mas o Coxa abriu o marcador com Lucas Ronier. Matheus Frizzo fez boa jogada e cruzou na metade para o atacante, que não desperdiçou, 1 a 0. Depois o time de Fábio Mathias manteve a calma e tranquilidade para segurar o marcador e vencer o líder.

O resultado coloca o Coritiba em 7º, com 18 pontos, em 11 jogos. Por outro lado, mesmo com a derrota, o América segue na liderança, com 21 pontos, porém tem o Avaí, como o maior perseguição. O time catarinense soma a mesma pontuação, mas perde em saldo de gols.

Próximos jogos

O América volta a campo no dia (25), quando receberá o Avaí, em seus domínios. Já o Coritiba, sai de casa para o duelo diante do Amazonas, na mesma data. Jogos marcados para às 19h00, e 21h30, respectivamente. (de Brasília)

CORITIBA X AMÉRICA MINEIRO

Campeonato Brasileiro Série B — 11 ª rodada

Data: 19/06/2024 (segunda-feira)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público e Renda: –

Gols: Lucas Ronier, 10’/2ºT (1-0)

CORITBA: Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Vini Paulista, Lucas Ronier, Matheus Frizzo, Morelli, Figueiredo e Leandro Damião. Técnico: Fábio Mathias

AMERICA MINEIRO: Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder, Marlon; Alê, Juninho, Moisés e Benítez; Adyson e Renato Marques. Técnico: Cauan Oliveira

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa–SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: Mauricio Antonio (COR); Ricardo Silva, Éder, Benítez (AME)

Cartões Vermelhos:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.