Com golaço de Wesley, Inter vence e deixa Corinthians no Z4

Com um golaço de Wesley no primeiro tempo, o Internacional foi mais eficiente e derrotou por 1 a 0 o Corinthians na noite desta quarta-feira (19), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado coloca, portanto, o Colorado em nono na tabela, com 14 pontos. Já o Timão fica na zona de rebaixamento, estacionado nos sete pontos.

VAR anula gol de Alario, mas não de Wesley

Com o incentivo dos torcedores que compareceram no Scarpelli, o Inter foi para cima, e Wesley obrigou Matheus Donelli a fazer excelente defesa. O volume de jogo dos gaúchos continuou, e Alario balançou a rede aos 13 minutos. Contudo, o VAR indicou impedimento do argentino na revisão do lance. A partir daí, o Colorado passou a ter dificuldades para romper a marcação adversária. Por outro lado, o Timão dependia das arrancadas de Yuri Alberto, mas sem levar perigo. Quando o placar caminhava para o empate, Wesley, aos 41, recebeu de Igor Gomes pela direita, puxou para o meio driblando o adversário e soltou uma bomba no ângulo: 1 a 0.

Faltou qualidade

Logo aos cinco minutos, o Inter quase ampliou após um erro do Corinthians no campo de ataque que resultou em contragolpe. Na ultrapassagem, Wesley recebeu de Wanderson e chutou para defesa de Donelli. O time de António Oliveira teve a posse e trocou passes à procura de espaços diante de um Inter que se defendeu e buscou surpreender nos contragolpes. Mas os paulistas não conseguiram criar jogadas de qualidade com a bola rolando. Ao insistir na bola parada, também se frustrou. O Timão esboçou pressão nos minutos finais.

Próximos jogos

As equipes voltam a em campo no fim de semana pela 11ª rodada, em Curitiba. No sábado, o Internacional terá pela frente o primeiro clássico contra o Grêmio após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O duelo será às 17h30, no Couto Pereira. No dia seguinte, o Corinthians encara o Athletico, às 16h, na Ligga Arena.

INTERNACIONAL 1X0 CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 10ª rodada

Data e horário: 19/6/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Público: 14.447 presentes

Renda: –

Gols: Alario, 41’/1ºT (1-0)

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Robert Renan; Rômulo (Bruno Gomes, 38’/2ºT), Bruno Henrique (Mercado, 38’/2ºT), Wanderson e Hyoran (Aránguiz, 23’/2ºT); Wesley (Hugo Mallo, 31’/2ºT) e Lucas Alario (Lucca Drummond, 31’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho (Gustavo Mosquito, 37’/2ºT), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu, 19’/2ºT); Raniele, Breno Bidon (Pedro Raul, 31’/2ºT) e Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Aránguiz, Eduardo Coudet/tec (INT); Yuri Alberto (COR)

Cartões vermelhos: –

