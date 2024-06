Renato Gaúcho afirma após derrota do Grêmio: ‘Daqui a pouco vai decolar‘

O técnico Renato Gaúcho elogiou a postura do Grêmio, mesmo após a derrota para o Fortaleza, nesta quarta-feira (19), no estádio do Castelão. O comandante ainda saiu em defesa dos seus jogadores e afirmou que o Tricolor vai decolar no Campeonato Brasileiro.

“Nosso torcedor está triste, nós também, mas é questão de tempo. Lá na frente quero que me perguntem, daqui a pouco Grêmio começará a decolar. Apesar de todos esses problemas”, disse o técnico ao final da partida.

O resultado colocou a equipe do Rio Grande do Sul na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos em oito jogos, ocupando a 18ª colocação. Porém, o time tem jogos a menos que seus rivais na tabela e luta contra o rebaixamento. Renato destacou que a posição não reflete o lugar do seu time.

Renato Gaúcho lembra partidas a menos do Tricolor

“Estamos na zona de rebaixamento, não é o lugar do Grêmio. Temos dois jogos a menos que a maioria adversária. Continuamos a luta de jogar longe de Porto Alegre. Para muitos, isso não é desculpa, eu entendo, mas só meu grupo sabe o que estamos passando”, finalizou o técnico.

O Grêmio, aliás, terá na próxima rodada o clássico Gre-Nal, no sábado (22), no Couto Pereira, com início marcado para às 17h30 (de Brasília).

