Coudet enaltece ‘sobrevivência’ do Inter no Brasileirão

Não é só uma vitória de 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. É uma vitória de um time que ainda junta os cacos e se reconstrói após perder a casa e o CT. Assim, Eduardo Coudet enalteceu demais o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

“Estamos deixando tudo dentro do campo. Vamos ter dificuldades e depois iremos acomodar as coisas. Precisamos sobreviver. Como? Eu não sei, mas temos que estar em cima. Teremos quatro ou cinco semanas duras (prazo mínimo para o retorno do Beira-Rio). Ele (o torcedor) vê que não nos entregamos”, comentou o argentino Eduardo Coudet.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Inter dorme em nono lugar, com 14 pontos ganhos. O Colorado, inclusive, ainda faz contas factíveis pela liderança do Brasileirão. Afinal, o primeiro colocado, o Botafogo, tem 20 pontos, mas dois jogos a mais (10 a 8). As equipes, aliás, se enfrentarão daqui a um mês.

Antes, porém, o Inter terá outros jogos pelo Brasileirão. Neste sábado (22), inclusive, enfrentará o arquirrival Grêmio, às 17h30, no Couto Pereira, com mando do Tricolor. Assim, o Colorado de Coudet, que outrora foi apontado como candidato ao rebaixamento por causa das limitações de logística, ainda está na briga pelo título.

