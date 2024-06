Fernando Seabra defende Robert, e afirma que conta com Cássio

Treino do Cruzeiro Sub-20, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. - (crédito: Gustavo Aleixo)

O técnico Fernando Seabra defendeu o atacante Robert após os erros do jogador na vitória do Cruzeiro contra o Fluminense, em partida do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19), no Estádio do Mineirão.

O atleta saiu chorando, mas o comandante do clube mineiro destacou a dedicação do seu jogador, enquanto esteve em campo.

“Temos que ressaltar a entrega coletiva. O jogo exigia isso num nível muito alto, devido às características adversárias. O Robert, especialmente considerando essa característica do jogo, foi muito importante. Ele foi muito agressivo na primeira pressão. Além disso, fez muitos movimentos de ataque nas costas da defesa adversária. Acontece, pode acontecer com qualquer jogador não ser feliz numa escolha. No contexto geral, apesar desses momentos que marcam o jogador em algumas circunstâncias, ele fez um belo trabalho coletivo”, disse Fernando na entrevista coletiva.

Fernando Seabra afirma contar com Cássio

Fernando também aproveitou para destacar a boa atuação do goleiro Anderson, mas ressaltou que conta com Cássio, recém-chegado do Corinthians, para a posição de titular no time celeste.

“Contamos com o Cássio para jogar. Mas também ficamos felizes por contar com o Anderson, então quem ganha é o Cruzeiro”, finalizou Seabra.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (23) para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. O jogo está marcado para 16h (de Brasília).

