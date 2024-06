Copa América 2024: veja as principais informações do Brasil

Em meio a uma reformulação e passagem de bastão, a Seleção Brasileira disputará a Copa América de 2024 com a esperança de conquistar o 10º título da história. Entretanto, para conseguir isso, o técnico Dorival Júnior terá que encontrar o equilíbrio desejado durante a preparação. A principal esperança do Brasil é o atacante Vini Jr, que assume o papel de protagonista no lugar de Neymar na equipe. Veja abaixo as principais informações do Brasil:

Veja a tabela da Copa América 2024!

Vice-campeão da Copa América de 2021, o Brasil disputa a competição pela 38ª vez na história. Buscará o décimo título para diminuir a distância para Uruguai e Argentina, ambos com 15. O último título da Seleção Brasileira foi em 2019, no Maracanã. Também amargou o vice para os argentinos dois anos depois. O Brasil vive um momento de reformulação e ainda não se encontrou após a saída do técnico Tite logo depois da eliminação para a Croácia nas quartas da Copa-2022. Dorival Júnior é o terceiro técnico desde então. Enfim, busca a constância que Ramon Menezes e Fernando Diniz não conseguiram encontrar.

Sem medalhões

Será a primeira competição oficial da Seleção Brasileira sem o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro e o atacante Neymar desde a Copa América de 2007. Dessa forma, tem de tentativa de aprender a jogar sem suas principais referências dos últimos anos e encontrar um equilíbrio. Assim, o Brasil aposta suas fichas no talento de Vini Jr, que vive uma ascensão na carreira e é o favorito para conquistar a Bola de Ouro em 2024. O craque foi decisivo para a conquista do 15º título do Real Madrid na Liga dos Campeões. E se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais da competição europeia.

Convocados do Brasil



Goleiros: Bento (Athletico Paranaense), Rafael (São Paulo) e Alisson (Liverpool)

Defensores: Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Bremer (Juventus), Wendell (Porto), Yan Couto (Girona) e Lucas Beraldo (PSG)

Apoiadores: Bruno Guimarães (Newcastle United), Lucas Paqueta (West Ham United), João Gomes (Wolverhampton Wanderers), Ederson (Atalanta), Douglas Luiz (Aston Villa) e Andreas Pereira (Fulham)

Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Pepê (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Sávio (Girona), Endrick (Palmeiras) e Evanlison (Porto)

