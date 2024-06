Copa América 2024: veja as principais informações do Paraguai

Após viver uma década de sucesso no início dos anos 2000, o Paraguai passa por dificuldades nos últimos dez anos e ainda não se encontrou. A paraguaia chega na Copa América de 2024 sob incerteza. Afinal, está longe de apresentar um nível adequado de competitividade para bater de frente contra Brasil e Colômbia, principais forças do Grupo D. O último título da Albirroja continua sendo a conquista de 1979. Enfim, o jejum ainda parece longe do fim. Veja abaixo as principais informações do Paraguai:

Veja a tabela da Copa América 2024!

Após viver década de sucesso nos anos 2000, o Paraguai passou por um processo de mudança de geração. Porém, nunca mais conseguiu voltar a ser competitivo. O último grande momento da seleção paraguaia aconteceu há quase 15 anos. A Albirroja obteve o seu melhor resultado em Copas do Mundo ao chegar nas quartas de final do Mundial de 2010, além do vice da Copa América de 2011. Desde então, nunca mais disputou a Copa e também não passou das quartas de final da Copa América. Em sua 39ª participação na competição continental, o Paraguai vê um terceiro título (foi campeão em 1953 e 1979) como quase impossível. Mas tenta pelo menos ser mais competitivo do que nos últimos anos. O principal destaque da equipe é o meia Miguel Almirón, do Newcastle United, da Inglaterra.

Convocados do Paraguai

Goleiros: Rodrigo Morinigo (Libertad), Carlos Coronel (New York Red Bulls) e Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño)

Defensores: Gustavo Gomez (Palmeiras), Júnior Alonso (Krasnodar), Fabián Balbuena (Dynamo Moscow), Omar Alderete (Getafe), Ivan Ramirez (Libertad), Matías Espinoza (Libertad), Nestor Gimenez (Libertad) e Gustavo Velázquez (Newell’s Old Boys)

Apoiadores: Miguel Almirón (Newcastle United), Mathías Villasanti (Grêmio), Richard Sanchez (America), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Roja (Inter Miami), Hernesto Caballero (Libertad) e Damián Bobadilla (São Paulo)

Atacantes: Derlis Gonzalez (Olimpia), Ángel Romero (Corinthians), Julio Enciso (Brighton & Hove Albion), Ramon Sosa (Talleres), Adam Bareiro (San Lorenzo) e Alex Arce (LDU Quito)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.