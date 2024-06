Vasco forma comissões de inquérito para analisar atos de ex-presidentes

O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, João Riche, divulgou nesta quarta-feira (19), 14 nomes que vão compor as duas comissões de inquéritos. Assim, elas visam analisar atos de ex-presidentes do clube (Jorge Salgado e Alexandre Campello). As mesas irão participar ativamente de uma análise de documentos e elaborar um relatório que ficará pronto no prazo inicial de 120 dias. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, este processo pode acarretar penalidades a sócios. Afinal, pode haver até a exclusão do quadro social do Cruz-Maltino. A formação das comissões também prevê “adoção de medidas cabíveis de interesse dos associados” do clube de São Januário.

Análise do acordo com a 777

Uma das comissões prevê a análise e esclarecimento para “apurar o processo de escolha da empresa 777 Partners para a aquisição de 70% das cotas do Vasco da Gama SAF”. Negociação que aconteceu durante a gestão do ex-presidente Jorge Salgado. Os principais questionamentos são: – Como se deu o processo de escolha da empresa 777 Partners para a aquisição de 70% das cotas da Vasco SAF, identificando a participação dos membros da Diretoria Administrativa dos Vice-presidentes, empresas de consultoria, de associados do CRVG e de qualquer outra pessoa envolvida na demanda; LEIA MAIS: ALERJ aprova proibição de venda de bebidas alcoólicas nos arredores de estádios de futebol – Como se deu o processo de assinatura do contrato entre o CRVG e a empresa 777 Partners para a compra/venda de 70% das cotas da Vasco SAF, identificando a participação dos membros da Diretoria Administrativa, dos Vice-Presidentes, de associados do CRVG e de qualquer outra pessoa envolvida na demanda; – Que valores foram eventualmente foram pagos (por quem e para quem) a título de comissões, assessoria; despesas entre outros, envolvendo os atos preparatórios e a assinatura do contrato entre o CRVG e a empresa 777 Partners, bem bern como se existe comprovação da realização dos serviços, em contrapartida aos valores eventualmente pagos; – Como se deu a utilização dos valores aportados pela empresa 777 em razão do contrato firmado com o CRVG, para a compra/venda de 70% das cotas da Vasco SAF. Atos de Campello A segunda comissão de inquérito se debruçará sobre a auditoria contratada na gestão de Jorge Salgado. Ela, portanto, visou “analisar e esclarecer as informações contidas no relatório Stoneturn”. Nesse sentido, o relatório diz respeito ao triênio do antecessor de Salgado, o ex-médico do clube Alexandre Campello. E o foco, agora, é ” dar continuidade às diligências apuratórias, visando identificar as condutas e seus autores para adoção de medidas cabíveis”. A análise buscará descobrir se houve desvios nos depósitos do FGTS de funcionários do clube e aumento significativo nas contingências trabalhistas do clube a partir de 2020. Além de possíveis irregularidades em contratos com fornecedores. As pessoas notificadas pela comissão poderão prestar esclarecimentos, apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias, com fornecimento de documentos e indicação de cinco testemunhas. O prazo inicial para conclusão dos trabalhos é de 120 dias, prorrogáveis por mais 120. Comissão de Inquérito da venda da 777 1 – conselheiro José Henrique Carvalho Gonçalves – presidente

2 – conselheiro Cláudio Pereira Gomes – relator

3 – conselheiro Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro

4 – conselheiro Jorge Luiz Moraes

5 – conselheiro José Pedro Mota de Souza Ferreira

6 – benemérito André Luiz vieira Afonso

7 – grande benemérito Emmanoel Ursulino de França Filho Comissão de inquérito da Stoneturn 1 – conselheiro William Figueiredo de Oliveira – presidente

2 – conselheiro Márcio Tavares Felgueiras – relator

3 – conselheiro Yuri Jacob Lumer

4 – conselheiro Vinicius Oliveira Almeida

5 – conselheiro Leonardo Mello Cintra

6 – benemérito Daniel Giglio Cerqueira

7 – grande benemérito Alexandre Antônio Germano Bittencourt