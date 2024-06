Matheus Cunha pode gerar disputa entre Arsenal e Manchester United

Wolverhampton Wanderers' Brazilian striker #12 Matheus Cunha celebrates after scoring his team first goal during the English Premier League football match between Chelsea and Wolverhampton Wanderers at Stamford Bridge in London on February 4, 2024. (Photo by Ben Stansall / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Dois dos clubes mais importantes do futebol inglês, Arsenal e Manchester United, estariam interessados no mesmo alvo para reforçar o comando de ataque, o brasileiro Matheus Cunha. A informação é do portal CaughtOffside.

O atacante que milita no Wolverhampton é visto como boa opção para as equipes tanto por seus números como também em caráter de adaptação. Já conhecendo o estilo da Premier League, Matheus fez sua segunda temporada nos Wolves onde evoluiu de maneira importante entre os biênios. Nesse sentido, em 2023/2024, ele fez 14 gols e deu oito assistências em 36 compromissos. Na temporada anterior, por sua vez, registrou 20 partidas com dois tentos e dois passes para gols de seus companheiros.

No caso do Arsenal, a ideia seria trazer figura com maior poderio de fogo no setor onde apenas Gabriel Jesus seria figura com características mais próximas de um centroavante. Entretanto, que tem habitual preferência por usar os lados de campo. Já para o Manchester United, o objetivo é trazer uma alternativa ao elenco onde o dinamarquês Rasmus Hojlund é o atual ocupante do posto.

Dinheiro é problema?

Seja para negociar com os Gunners como para os Red Devils, o Wolverhampton tem plena ideia de como o jogador brasileiro se valorizou no período recente. Desse modo, as intenções do time que ficou em 14° lugar na última Premier League são de cobrar um alto valor pelo avante de 25 anos. Para se ter uma ideia, a quantia inicialmente estipulada para as conversas está em 75 milhões de euros (R$ 440 milhões, na cotação atualizada).

A questão financeira, aliás, pode ser o ponto de inflexão para os dois clubes recuarem em suas intenções por Matheus Cunha. Por terem feito grandes investimentos na janela anterior, o fair play financeiro pode levar tanto Arsenal como United a estudar outras alternativas.

