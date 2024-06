Willian admite jogo ruim do Santos, mas celebra retorno das vitórias

Willian admite jogo ruim do Santos contra o Goiás - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos)

O Santos venceu o Goiás por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro e voltou a somar três pontos na Série B, do Campeonato Brasileiro. Contudo, não foi um jogo brilhante do Peixe. O atacante Willian Bigode, após a partida, disse que a equipe não fez uma boa partida, mas destacou a importância de voltar a triunfar.

“Sabíamos que seria difícil, pressão do torcedor. Faz parte. O melhor é que compareceram. É complicado vir de quatro derrotas, ainda mais com o bom trabalho que vem sendo realizado desde o começo do ano. A pressão já começa interna. Não falta comprometimento. Hoje, não foi um jogo brilhante, mas o time perseverou”, disse Willian.

O atacante também comentou sobre a falha bizarra de Tadeu que abriu o placar na Vila Belmiro.

“O Tadeu poderia encaixar a bola com facilidade, mas nós fomos para cima dele, eu e o Gui, e sem fazer a falta. O time perseverou, foi aguerrido. A palavra chave da partida foi perseverar”, finalizou Bigode.

A falha de Tadeu e o gol de Bigode deram ao Santos um respiro em meio à crise: o time havia perdido as quatro partidas anteriores e saído do G-4 da Série B. Agora, com o resultado conquistado na Vila, o Peixe está de volta à zona de classificação à elite. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, para enfrentar o Mirassol, fora de casa, pela 12ª rodada.

