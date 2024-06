Coudet confirma venda de Maurício pelo Inter: ‘Foi necessário para sobreviver’

A negociação para a saída do meio-campista Mauricio do Inter está completa. A confirmação veio através do técnico Eduardo Coudet, após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Assim, o comandante argentino foi contundente sobre o jogador de 22 anos e lamentou a venda. O jovem era titular em sua equipe.

“Mauricio está vendido. Nós não queríamos vender o Mauricio. Armamos o ano para não vender ninguém, mas o clube tem que sobreviver. Tudo mudou”, detalhou Coudet.

Apesar de não revelar o destino, o Colorado tinha conversas avançadas para negociar Mauricio com o Palmeiras. O Alviverde provavelmente vai investir sete milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões e euros na cotação atual). O Verdão vai adquirir 50% dos direitos econômicos que ainda pertence ao Internacional.

Os outros 50% de Maurício são divididos entre Cruzeiro, com 25%. O Desportivo Brasil é proprietário de 20%, e 5% pertencem ao próprio jogador. Todos esses atores também terão direito a um percentual depois da concretização da tratativa.

Inter reavaliou proposta do Palmeiras

Aliás, o clube gaúcho pretendia segurar Mauricio até o final da temporada. Principalmente porque esperava que ele conseguisse uma valorização por disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Contudo, a Seleção Brasileira não conseguiu a vaga para a competição. Inicialmente, o Colorado pretendia vendê-lo entre oito milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões na cotação atual) e dez milhões de euros (equivalente a R$ 58 milhões na cotação atual).

Mesmo assim, o Inter reavaliou a decisão e deu sinal positivo ao Verdão. O meio-campista também aprovou a oferta.

Mauricio chegou ao Inter em 2020 após uma troca com o Cruzeiro e que envolvia também o atacante William Pottker. Ao todo, o jogador atuou em 176 partidas e marcou 25 gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook