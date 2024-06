Corinthians demite Danilo da equipe sub-20

Danilo não é mais técnico do Sub-20 do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Danilo não é mais técnico do sub-20 do Corinthians. O treinador foi demitido do cargo na manhã desta quinta-feira (20) pela diretoria das categorias de base do clube. O Timão ainda não definiu o seu substituto. Além disso, o auxiliar Vinicius Marques, o preparador físico Renan Lima e o preparador de goleiros Moisés Campos, que integravam a comissão técnica, também foram desligados.

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Danilo começou sua carreira de treinador no clube em 2021, assumindo a extinta equipe sub-23. No início de 2022, o técnico passou a comandar a equipe sub-20. Após um período de altos e baixos, o treinador chegou ao ápice após conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.

Contudo, nem a conquista da Copinha diante do Cruzeiro fez com que o trabalho de Danilo ganhasse mais tranquilidade. Aliás, o cargo do treinador ficou em xeque após Augusto Melo assumir o Corinthians. A nova diretoria, por sua vez, decidiu respaldar e dar uma chance ao comandante.

Nesta temporada, o Corinthians vem passando por uma reestruturação nas categorias de base, com a chegada e saída de inúmeros jogadores. Muitos atletas que venceram a Copinha neste ano acabaram liberados para equipes do exterior.

Entretanto, o estopim da diretoria para Danilo acabou sendo o Campeonato Brasileiro da categoria. Afinal, o Timão é o 17ª colocado entre os 20 clubes participantes. Foram duas vitórias, dois empates e cinco derrotas em nove rodadas. Na terça-feira, o Timão acabou goleado por 6 a 0 pelo Cruzeiro.

Números de Danilo no Corinthians

Ao todo, Danilo ficou à frente do Corinthians em 129 jogos entre as equipes sub-23 e sub-20, com 74 vitórias, 26 empates e 29 derrotas. O aproveitamento foi de 64%.

