Flamengo não perde para o Bahia no Maracanã desde 2011

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (20/06), diante do Bahia, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. Além do bom momento na temporada, os comandados de Tite têm um outro motivo para acreditar na vitória. Afinal, os rubro-negros vêm tendo um retrospecto positivo em cima dos baianos no Rio de Janeiro.

LEIA MAIS: Torcida do Flamengo prepara homenagem para Everton Ribeiro no Maracanã

Vantagem do Flamengo no Maracanã

O Flamengo tem sido uma pedra no sapato do Bahia no Maracanã. Afinal, os tricolores não vencem os rubro-negros no estádio há quase 13 anos. O último triunfo aconteceu no dia 4 de setembro de 2011, pelo Brasileirão. Na época, os baianos derrotaram os cariocas por 3 a 1 no Rio de Janeiro.

Aliás, nos últimos nove jogos disputados no Maracanã, foram sete vitórias do mandante, dois empates e nenhum triunfo do visitante. Apesar do retrospecto recente, é esperado um confronto equilibrado em campo. Afinal, os times estão empatados em número de pontos e competem pela liderança do campeonato.

Últimos jogos entre Flamengo e Bahia no Maracanã

2023 – Fla 1 x 0 Bahia

2021 – Fla 3 x 0 Bahia

2020 – Fla 4 x 3 Bahia

2019 – Fla 3 x 1 Bahia

2018 – Fla 2 x 0 Bahia

2017 – Fla 4 x 1 Bahia

2014 – Fla 1 x 1 Bahia

2013 – Fla 2 x 1 Bahia

2012 – Fla 0 x 0 Bahia

2011 -Fla 1 x 3 Bahia

O Botafogo é o líder do Brasileirão, mas conta com somente dois pontos de vantagem em relação ao Flamengo e ao Bahia. Portanto, um resultado positivo no Maracanã coloca os rubro-negros ou os tricolores na primeira colocação do campeonato. A expectativa é por mais 40 mil torcedores no estádio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.