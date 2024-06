Eslováquia x Ucrânia: Onde assistir, escalações, arbitragem

Eslováquia e Ucrânia se enfrentam nesta sexta-feira (21/6), pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa. Como vem de vitória surpreendente sobre a favorita Bélgica (1 a 0), o time eslovaco já virou a surpresa da competição. Agora, tenta ratificar o bom momento diante de um rival ucraniano que foi surrado pela Romênia na estreia (3 a 0). O jogo será às 10h (de Brasília) no Espirit Arena, em Dusseldorf.

Um triunfo garantirá a Eslováquia nas oitavas de forma antecipada. Mas a Ucrânia precisa vencer para se recuperar. Afinal, novo fracasso é praticamente a eliminação. Este grupo se completa com o duelo entre Bélgica e Romênia, que jogarão neste sábado, em Colônia. Vale lembrar que nesta fase de grupos da Euro, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas. Mas os quatro melhores terceiros também se classificam.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 10h (de Brasília).

Como está a Eslováquia

Sem problema algum com lesão ou suspensão, o técnico italiano Francesco Calzona vai repetir a base que surpreendeu e venceu o Bélgica na partida de estreia. Porém, caso faça alguma mudança, esta seria no setor ofensivo, poupando Schranz e começando com Suslov.

Como está a Ucrânia

O técnico Rebrov sabe que o time não pode repetir o péssimo jogo contra a Romênia. Por isso, deve promover mudança no meio de campo, onde Brazhko e Stepanenko brigam por uma vaga. Mas a tendência é a de que o primeiro entre, já que está em ótima fase e Stepanenko, titular inquestionável, foi mal na estreia. Também não seria surpresa a mudança do goleiro. Lunin (reserva do Real Madrid) esteve inseguro contra o romenos. Assim, pode dar uma chance a Trubin (titular do Benfica).

ESLOVÁQUIA X UCRÂNIA

2ªrodada do Grupo D da Eurocopa

Data e horário: 21/6/2024, 10h (de Brasília)

Local: Espirit Arena, Dusseldorf (ALE)

ESLOVÁQUIA: Dubravka; Pekarík, Vavro, Skriniar e Hancko; Kucka, Lobotka e Duda; Schranz (Suslov), Bozenik e Haraslín. Técnico: Francesco Calzona

UCRÂNIA: Trubin (Lunin); Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko e Zinchenko; Shaparenko, Brazhko (Stepanenko) e Sudakov; Tsygankov, Dovbyk e Mudryk. Técnico: Serhiy Rebrov

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt e Daniel Cook (ING)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

