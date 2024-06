Inter volta ao Beira-Rio diante do Juventude pela Copa do Brasil; veja data

A CBF divulgou dias e horários dos jogos atrasados da terceira fase da Copa do Brasil. A entidade confirmou que a partida de ida entre Inter e Juventude será no Beira-Rio. O duelo marcará o retorno do Colorado ao seu estádio após mais de dois meses, uma vez que o local foi gravemente afetado pelas enchentes que atingiram em cheio Porto Alegre.

Assim, a torcida do Inter poderá voltar a sua casa no dia 10 de julho, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília). O jogo de volta será no sábado seguinte, no dia 13, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vale lembrar que a equipe da serra gaúcha tem mandado suas partidas em seu estádio normalmente, como correu na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última quarta.

As duas equipes se enfrentariam no jogo de ida da Copa do Brasil no dia 1º de maio, mas as fortes chuvas que assolaram Porto Alegre fizeram a CBF adiar a partida para o dia 10 daquele mês. Contudo, as equipes novamente não puderam entrar em campo, o que gerou novo adiamento.

Último jogo do Inter no Beira-Rio foi no fim de abril

O Inter não atua no Beira-Rio desde o dia 28 de abril, quando empatou com o Atlético-GO, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio foi bastante afetado nas enchentes. A água chegou a 80 cm e atingiu o segundo anel das cadeiras. Por conta disso, segue fechado, em fase final de recuperação dos danos.

Por conta da tragédia que afetou Porto Alegre, Inter e Grêmio têm mandado jogos fora da capital. O Colorado atuou em quatro locais diferentes: Arena Barueri, no estado de São Paulo; Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul; Heriberto Hulse, em Criciúma; e Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Apesar de a partida contra o Juventude estar marcada para o Beira-Rio, a volta ao estádio pode até ocorrer antes desta data. Isso porque o Colorado tenta mandar o duelo contra o Vasco, pela 15ª rodada do Brasileirão, no estádio. O jogo está marcado para o dia 7 de julho. Porém, o local ainda não foi confirmado pela CBF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.