Vasco não tem pior campanha, mas chega a número inédito nos pontos corridos

A fase ruim do Vasco parece não ter fim. Apesar de ainda não estar na zona de rebaixamento, a equipe carioca já coleciona números negativos no Brasileirão-2024. Afinal, com a derrota por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta (19), o time chegou a nova marca “pessoal” no torneio.

São sete derrotas em dez rodadas: é, assim, o maior número de reveses na primeira dezena de partidas em pontos corridos para o Gigante da Colina. O time já perdeu para Red Bull Bragantino (segunda rodada), Fluminense (terceira rodada), Criciúma (quarta rodada), Athletico (quinta rodada), Flamengo (sétima rodada), Palmeiras (oitava rodada) e Juventude (décima rodada). Vendeu dois (Grêmio e Vitória) e empatou um (Cruzeiro).

A vez que o Vasco mais tinha derrotas em dez jogos foi exatamente no ano passado, quando perdeu seis vezes. Na ocasião, porém, o Cruz-Maltino conseguiu a permanência na Série A.

Esta não é a pior campanha da equipe no Brasileirão por pontos corridos. A de 2023, em que o Vasco somara apenas seis pontos no mesmo período, é a pior de todas. A atual edição corresponde, então, à segunda pior campanha da história do Cruz-Maltino desde 2003.

Confira, ano a ano, o número de derrotas que o Vasco tinha após dez rodadas

2003: 3

2004: 4

2005: 4

2006: 3

2007: 4

2008: 4

2010: 4

2011: 3

2012: 1

2013: 4

2015: 5

2017: 5

2018: 3

2019: 5

2020: 2

2023: 6

Em negrito os anos que o Vasco foi rebaixado.

O Vasco volta a campo, então, no próximo sábado (22), quando recebe o São Paulo em São Januário, às 21h30 (de Brasília). Ainda não se sabe, porém, quem comandará a equipe no jogo em questão, já que o técnico Álvaro Pacheco está na corda bamba e deve ser demitido em breve.

