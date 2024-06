Mbappé treina com máscara e tem chances de encarar a Holanda

France's forward #10 Kylian Mbappe wears a face mask as he takes part in a MD-1 training session at the Leipzig Stadium in Leipzig on June 20, 2024, on the eve of their UEFA Euro 2024 Group D football match against Netherlands. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Kylyan Mbappé apareceu de máscara no treino da França nesta quinta-feira (20) e encheu os torcedores gauleses de esperança para estar em campo nesta sexta (21), no duelo contra o Holanda, pela segunda rodada da Eurocopa-2024. O camisa 10 colocou a proteção personalizada, com as cores da bandeira do país.

Em entrevista coletiva, o técnico Didier Deschamps não confirmou a presença do atacante na partida contra os holandeses. Todavia, ele deixou claro, antes do treinamento, que todos os esforços estão sendo feitos para que o jogador entre em campo. Mbappé fraturou o nariz na vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, na última segunda.

“Tudo está indo na direção certa, depois do grande choque que sofreu com as consequências. Ontem (quarta) ele pôde ir a campo e fazer algumas atividades. Será esse o caso nesta noite também. Está evoluindo no caminho certo para garantir que possa estar disponível amanhã”, declarou Deschamps.

Deschamps garantiu ainda que Mbappé usará máscara na partida diante da Holanda, caso tenha condições de entrar em campo. O utensílio faz parte do processo de reabilitação nestes tipos de contusões. Na chegada a Leipzig, local do duelo, o atacante estava sem qualquer proteção no rosto.

“Kylian vai utilizar uma máscara. Não é necessário saber como. Vocês têm informações suficientes”, afirmou o treinador.

Mbappé lesionou-se contra a Áustria

O lance em que Mbappé machucou-se ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo, em uma jogada de bola aérea, Mbappé tentou cabeceio, chocou-se com o ombro do zagueiro da Áustria e ligou o sinal de alerta na comissão técnica da França. Ao mesmo tempo, a camisa branca ficou muito manchada de vermelho devido ao sangramento intenso. No entanto, ao se levantar, o capitão tapou o nariz.

Mbappé voltou ao campo sem autorização do árbitro e se sentou. Assim, a partida acabou sendo paralisada novamente por alguns minutos, e o camisa 10 recebeu um cartão amarelo. Após as substituições, o novo atacante do Real Madrid levantou-se e foi direto para o vestiário, ainda com grande sangramento. Dali, foi direto para o hospital universitário de Düsseldorf, onde passou por exames e constatou a fratura no nariz. A Federação Francesa de Futebol descartou cirurgia a curto prazo, o que deve ocorrer após a participação dos Bleus na Eurocopa.

A França encara a Holanda nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Leipzig. O jogo vale a liderança da chave, uma vez que a Holanda venceu a Polônia por 2 a 1, na estreia da seleção na Eurocopa-2024.

