Flamengo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Maracanã vai tremer nesta quinta-feira (20/6). Afinal, às 20h (de Brasília), Flamengo e Bahia, que estão muito bem no Brasileirão, duelam em jogo que vale muito. Afinal, ambos estão com 18 pontos e quem vencer assumirá a liderança. Ultrapassarão o atual ponteiro, o Botafogo, que tem 20 e já jogou na rodada. Este jogo é de alto nível e a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, que começa às 18h30 com o tradicional Pré-jogo com todas as informações sobre os dois rivais. O comando e a narração é de Cesar Tavares.