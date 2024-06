Vitória x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

No Barradão, nesta quinta-feira (20/6), o Vitória receberá o Atlético-MG. O jogo vale pela 10ª rodada do Brasileirão e começa às 19h (de Brasília). Enquanto o time da casa espera fazer valer o fator campo para vencer e sair da zona de rebaixamento, o Galo mineiro que vencer para subir na tabela. No momento, tem 13 pontos, em décimo lugar. Este jogo é de primeira. E, claro, terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 17h30, com o seu tradicional esquenta. A narração é do elétrico Christian Rafael.