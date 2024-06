Botafogo teria interesse em zagueiro do Napoli

Natan está no Napoli desde a metade de 2023 - (crédito: Foto: John Macdougall/AFP via Getty Images)

O Botafogo teria mais um nome no radar para a defesa: trata-se, então, do zagueiro Natan, do Napoli, da Itália. A informação do suposto interesse alvinegro no xerife é do jornalista italiano Gianluigi Longari, nesta quinta-feira (20), no X, o antigo Twitter.

Natan tem contrato com o Napoli até junho de 2028. O Botafogo, assim, tentaria a contratação do defensor por empréstimo.

Avaliado em 12 milhões de euros (aproximadamente, R$ 70 milhões) pelo site “Transfermarkt”, especializado em transferências, o defensor é, aliás, cria do Flamengo e também teve passagem pelo Red Bull Bragantino e Seleção Brasileira. Pela equipe italiana, na última temporada, Natan somou 21 participações, com direito a uma assistência.

A zaga central é uma das posições que o clube carioca pretende atacar no mercado, a partir do dia 10 de julho, data, enfim, de abertura da janela de transferências internacionais. Antes de Natan, o nome de Mina, ex-Palmeiras, apareceu na alça de mira do Mais Tradicional.

Para o setor, o Botafogo tem Bastos e Halter como a dupla titular. Barboza é o reserva imediato, seguido por Pablo. Este último, porém, tem um histórico recente de lesões que o atrapalha a ter mais minutos com o técnico Artur Jorge. A quarta opção é Segóvia, outro que está fora de combate.

