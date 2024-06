Holanda x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Ronald Koeman (C) observa treinamento dos jogadores da Holanda - Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images - (crédito: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Duelo de gigantes nesta segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. Holanda e França se enfrentam, nesta sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, em confronto direto pela liderança do Grupo D. Ambas as seleções estrearam com vitória e podem confirmar a classificação para as oitavas de final em caso de novo resultado positivo.

Como chega a Holanda

A Laranja Mecânica vem de uma boa estreia na Euro 2024, quando venceu a Polônia por 2 a 1 e pode assumir a liderança isolada do Grupo D em caso de vitória nesta sexta-feira. Além disso, o técnico Ronald Koeman poderá contar com o retorno do atacante Brian Brobbey, que ficou fora da estreia devido a um problema muscular. Assim, o treinador terá todos os jogadores à disposição e poderá entrar em campo com força máxima.

No momento, a Holanda leva a vantagem nos critérios de desempate e é a líder do Grupo D. Ao mesmo tempo, Polônia e Áustria, com zero, completam a chave respectivamente.

Como chega a França

Por outro lado, a França deve ter um desfalque importante para o jogo desta sexta-feira. Após fraturar o nariz na partida de estreia, Mbappé deve ser preservado pela comissão técnica, embora tenha participado do treinamento comandado por Didier Deschamps, com uma máscara de proteção, na véspera deste jogo decisivo.

Dessa maneira, a expectativa é que o atacante Oliver Giroud, maior artilheiro da seleção francesa, receba uma oportunidade entre os titulares.

Holanda x França

2ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 21/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake; Jerdy Schouten e Joey Veerman; Xavi Simons, Tijjani Reijnders e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; N’Golo Kanté e Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Marcus Thuram; Olivier Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

