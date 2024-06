Polônia x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores da Polônia durante treinamento da seleção - Foto: John Macdougall/AFP via Getty Images - (crédito: John Macdougall/AFP via Getty Images)

Em duelo de duas seleções que precisam vencer para seguirem vivas na Eurocopa 2024, Polônia e Áustria se enfrentam, nesta sexta-feira (21), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Berlim, pela segunda rodada do Grupo D. Enquanto os poloneses, sem Lewandowski, perderam para a Holanda, os austríacos foram derrotados pela França.

Como chega a Polônia

Apesar da estreia com derrota por 2 a 1 para a Holanda, a Polônia tem motivos para comemorar nesta segunda rodada da fase de grupos. Isto porque o capitão e craque do time, Robert Lewandowski, está recuperado de lesão na coxa direita e pode ir a campo nesta sexta-feira.

Lewa desfalcou a seleção na derrota para a Holanda, mas participou dos últimos treinamentos da Polônia, desde a última a terça-feira (18), e pelo que a imprensa pôde acompanhar, fez atividades de finalização ao gol e demonstrou plena forma física para a sequência da competição.

Dessa maneira, o técnico Michal Probierz terá um reforço importante para a partida contra a Áustria, que ganhou status de ‘decisão’. Isto porque tanto os poloneses quanto os austríacos perderam a primeira rodada e podem se complicar em caso de um novo tropeço no Grupo D.

Contudo, a presença de Lewandowski entre os titulares ainda não foi confirmada e existe a possibilidade do jogador do Barcelona começar a partida no banco de reservas. Caso isso aconteça, Swiderski deve fazer dupla de ataque com Buksa, com a saída de Urbanski no time inicial.

Como chega a Áustria

Por outro lado, a Áustria vem de uma derrota por 1 a 0 para a França, na partida que ficou marcada pela fratura no nariz de Mbappé. No entanto, o técnico Ralf Rangnick, ex-Manchester United, não deve fazer grandes alterações na equipe titular. A única mudança pode ser no ataque, com a entrada de Wimmer pelo lado esquerdo, com Sabitzer sendo recuado à posição de origem.

Além disso, o baixo rendimento ofensivo de Gregoritsch pode fazer com que Arnautovic retorne aos 11 iniciais.

Polônia x Áustria

2ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 21/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

Polônia: Wojciech Szczesny; Jan Bednarek, Bartosz Salamon e Jakub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Damian Szymanski, Taras Romanczuk, Piotr Zielinski e Nicola Zalewski; Karol Swiderski e Adam Buksa. Técnico: Michal Probierz.

Áustria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Max Wober e Philipp Mwene; Nicolas Seiwald e Florian Grillitsch; Konrad Laimer, Christoph Baumgartner e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Árbitro: Umut Meler (TUR)

Assistentes: Emre Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

