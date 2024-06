Na lanterna do Brasileirão, Fluminense tem segunda pior defesa e segundo pior saldo

Defesa do Fluminense ainda não conseguiu se encontrar no Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense vai de mal a pior neste início de Campeonato Brasileiro. Afinal, após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, na última quarta (19), o time atingiu a lanterna da competição.

Parar piorar, a partida contra a Raposa ampliou a marca negativa do Tricolor, que sofreu gol em todos os dez jogos do Brasileirão até o momento. É, assim, o único clube do certame a ostentar tal marca. Além dessa, há outras duas categorias que o Flu se destaca negativamente.

LEIA MAIS: Narrador vê Fluminense ’em apuros’ e avalia início dramático no Brasileirão

Zaga do Fluminense em maus lençóis

Com 18 gols sofridos, o time treinado por Fernando Diniz tem a segunda pior defesa da competição, atrás apenas do Vasco – o Cruz-Maltino sofreu 21 bolas na própria rede. A outra marca tricolor também conta com o rival carioca como “líder”: o pior saldo de gols do Brasileirão. O Vasco tem -14, enquanto o Flu vem atrás, com -8.

Este fator, aliás, foi o que empurrou o Fluminense para a lanterna do Brasileirão. Enquanto a equipe perdia “apenas” por 1 a 0 para o Cruzeiro, ia ficando em 19º, com o Vitória em último pelo número de gols feitos, já que os times empatavam no número de vitórias (uma) e no saldo (-7). O segundo gol de William, já nos acréscimos no Mineirão, foi responsável, então, pela ida do Flu ao último posto do Brasileirão.

Veja a lista das piores defesas

Ranking – Time – Gols sofridos (saldo)

1º Vasco: 21 (-14)

2º Fluminense: 18 (-8)

3º Vitória: 15 (-7)

3º Cuiabá: 15 (-3)

3º Criciúma: 15 (-1)

6º Atlético-GO: 14 (-5)

7º Juventude: 11 (0)

7º Corinthians: 11 (-4)

9º Cruzeiro: 10 (2)

9º Fortaleza: 10 (-3)

9º Grêmio: 10 (-4)

12º RB Bragantino: 9 (3)

12º Bahia: 9 (4)

12º Atlético-MG: 9 (3)

12º Botafogo: 9 (8)

12º São Paulo: 9 (5)

17º Flamengo: 8 (8)

18º Athletico: 7 (7)

19º Internacional: 5 (2)

20º Palmeiras: 4 (7)

O time das Laranjeiras volta a campo, então, no domingo (23), para enfrentar ninguém menos que o Flamengo, no Maracanã, no Fla-Flu válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O mando é do Fluminense, aliás, e a bola rola às 16h (de Brasília). O Fla é o vice-líder do Brasileiro, com 18 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.