Cássio lembra Corinthians, fala de dedicação, mas garante que ciclo tinha acabado

O goleiro Cássio foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde deste quinta-feira (20), na Toca da Raposa II. O arqueiro, aliás, foi muito questionado sobre os tempos de Corinthians e não se escondeu.

O novo jogador do Cruzeiro explicou que percebeu que seu momento no Corinthians tinha acabado e, após conversar com pessoas próximas, entendeu a situação e decidiu sair.

“Bem honestamente, eu nem imaginei que ficaria 12 anos no Corinthians. Sempre vivi ano a ano. A gente não consegue controlar, temos que viver o momento. A decisão de ver que o ciclo no Corinthians tinha acabado não foi só minha, eu conversei com pessoas de confiança e que me ajudaram na carreira”, destacou.

Com a camisa do Timão, Cássio conquistou a Copa Libertadores 2012, Mundial de Clubes 2012, Campeonatos Brasileiros 2015 e 2017, Recopa 2013, além de quatro edições do Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019). No entanto, nos últimos tempos, o arqueiro teve queda de rendimento e foi parar no banco de reservas. Ele ressaltou a dedicação que teve pelo Timão.

“Nos meus anos de Corinthians, eu sempre fui autêntico. Nunca me escondi das críticas. Sempre que fui criticado, quando errei e tomei gols, nunca me escondi. Não sou o tipo de cara que beija camisa, faz juras de amor e depois faz tudo diferente. Tenho que me dedicar aqui dentro. Em 12 anos, me dediquei ao máximo no Corinthians. Esse é meu jeito, tenho que ser como eu sou, e quem gere os clubes quer jogador que se dedique pela instituição. Fiz minha trajetória no futebol assim, sendo autêntico e verdadeiro”, observou.

Chegada ao Cruzeiro

A contratação de Cássio pelo Cruzeiro surpreendeu o mundo do futebol. Primeiramente por ser um atleta com grande identificação em um rival nacional. Cássio, no entanto, disse que a negociação com a Raposa foi fácil e está muito contente de vestir as cores do time mineiro.

“(…) Posso te falar, com franqueza, que desde o primeiro dia que conversamos e as coisas se resolveram, foram dias maravilhosos, muito felizes. Não teve um dia que eu chegasse aqui sem alegria e vontade de ajudar. Isso vai me ajudar a crescer aqui dentro”, finalizou.

