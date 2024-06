Guia do dia 1 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

Messi joga "em casa" pelo bi da Copa América com a Argentina - (crédito: Getty Images via AFP)

Chegou a hora! A bola começa a rolar nesta quinta-feira (20/6) para a Copa América 2024, nos Estados Unidos, com grife logo de cara. Quem inaugura a competição continental mais antiga do futebol é a Argentina de Lionel Messi contra o Canadá, às 21h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia. Serão 25 dias de competição, com 32 partidas concentrando o que o continente americano tem de melhor para oferecer até a grande final, marcada para 14 de julho.

Diferente da tradição de outras competições, não é o país sede que protagoniza o confronto de abertura. No grupo C, os Estados Unidos estreiam apenas no domingo (23/6), contra a Bolívia. Ainda assim, a Argentina fez por merecer a honra de inaugurar a edição. A seleção liderada por Lionel Messi é a atual campeã da Copa do Mundo, da Finalíssima e da própria Copa América, então a partida com o Canadá será o primeiro passo da campanha para defender o título.

Apesar de passar por uma pequena reformulação, sem nomes como Dybala, Ángel Correa e Joaquín Correa, os hermanos terão novos pupilos para apostar. Alejandro Garnacho, destaque do Manchester United, e Valentín Carboni, do Monza, são algumas das novidades. O holofote, claro, segue em Lionel Messi. Jogador com mais partidas e quarto maior artilheiro da competição, o camisa 10 deve se despedir da Copa América ao fim da nova edição.

Do outro lado, os canadenses vivem bom momento desde a classificação para o mundial de 2022. As referências em campo são Alphonso Davies, lateral esquerdo do Bayern de Munique que também pode jogar na ponta, e Jonathan David, atacante do Lille e vice-artilheiro do Campeonato Francês de 2023/24, atrás apenas de Kyllian Mbappe.

A juventude dos jogadores vai ser posta a prova também com a inexperiência do país na Copa América, pois disputam o torneio pela primeira vez na história. Com a vaga conquistada nas eliminatórias, e não por convite, o Canadá lida com a competição como um novo estágio de olho em 2026, quando sediará a Copa do Mundo ao lado de Estados Unidos e México.

O único encontro anterior entre as seleções foi para um amistoso em 2010. Na ocasião, a Argentina, ainda com nomes como Tévez e Aguero, poupou Messi para a partida em comemoração aos 200 anos da proclamação da república do país sul-americano, mas venceu os canadenses com tranquilidade por 5 x 0.

Cerimônia de abertura

Se o primeiro dia de Copa América vai ter pouca variedade de jogos para o torcedor curtir, a outra opção de entretenimento é o show de abertura. O comandante da vez será o cantor colombiano de reggaeton Feid, voz de sucessos da música do continente e nove vezes indicado ao Grammy Latino. A cerimônia vai contar com efeitos visuais e estrutura montada em campo antes da bola rolar para Argentina e Canadá.

No Brasil, a festa fica por conta do Fan Zone da Conmebol, instalado na praia de Copacabana. A estrutura, no entanto, só vai funcionar para transmissão em dias de jogo do Brasil. A programação começa na segunda-feira (24/6), para o confronto com a Costa Rica e show de Xande de Pilares. As partidas contra Paraguai (28/6) e Colômbia (2/7) terão apresentações do Fundo de Quintal e Toni Garrido, respectivamente.

Argentina x Canadá

Data e horário: quinta-feira (20/6), às 21h

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Transmissão: SporTV

Escalações prováveis:

Argentina: Emi Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Buchanan, Koné, Eustáquia e Miller; Larin e David. Técnico: Jesse Marsch