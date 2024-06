Camisa colorida da Alemanha bate recorde histórico de vendas

A Adidas revelou que a segunda camisa da Alemanha, com tons de rosa e roxo, quebrou todos os recordes de venda entre março e junho. Segundo Oliver Brüggen, porta-voz da Adidas, o modelo para a Eurocopa 2024 é o uniforme reserva mais vendido da história.

“A camisa rosa é a de maior venda entre os uniformes de visitante na história de toda a seleção alemã. Estamos encantados com o aumento do entusiasmo com a Euro e a contínua alta demanda por camisas” disse Oliver Brüggen, porta-voz da Adidas, em entrevista à emissora Sky e à DPA.

Alemanhã vai trocar a Adidas pela Nike

A Adidas pode afirmar que o segundo uniforme atual é o mais vendido da história já que é parceira da Federação Alemã há 77 anos. Contudo, essa fidelidade com a empresa alemã acaba neste ano. Isso porque a Nike ofereceu um acordo mais vantajoso para a seleção. Aliás, a Adidas tinha oferecido 50 milhões de euros (R$ 272,3 milhões).

Os fãs preferem camisas com os nomes de Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala e Florian Wirtz. Aliás, a Alemanha usou o uniforme na vitória de 2 a 0 sobre a Hungria na quarta-feira (19).

Inicialmente, a camisa causou dúvidas por fugir do padrão usual, que geralmente inclui cores como verde ou vermelho para os uniformes visitantes. O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf, acredita que o sucesso da camisa se deve ao seu estilo “fashion” ou à representação da diversidade.

Camisa vale muito

A Alemanha e a França dividem o posto das seleções que mais lucram com suas camisas na Eurocopa. Tal informação é oriunda de um estudo da empresa DBRS com relação aos seus vínculos com as fornecedoras de material esportivo. As campeãs mundiais arrecadam 54 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) apenas com essa renda.

Importante destacar que na análise há a influência da probabilidade de as equipes vencerem a Eurocopa no montante a ser pago a cada seleção. Além disso, a tradição em competições e a popularidade dos jogadores também são motivos de interferência.

Eurocopa 2024

A Alemanha enfrenta a Suíça neste domingo (23) em Frankfurt, na última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Sob o comando de Julian Nagelsmann, a equipe confirmou seu favoritismo com um desempenho histórico, marcando sete gols em dois jogos, igualando a campanha da Copa do Mundo de 2014.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .