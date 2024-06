Espanha controla Itália, aumenta escrita e avança às oitavas

O jogo mais aguardado da fase de grupos da Euro 2024 não foi aquele confronto épico que o torcedor do futebol aguardava. Protagonistas da decisão de 2012, o vencedor foi o mesmo daquele ano: a Espanha mandou na partida e venceu a Itália por 1 x 0, nesta quinta-feira (20/6), em Gelsenkirchen, na Alemanha, casa do Schalke 04. O duelo entre as campeãs mundiais pelo grupo B confirmou a classificação da Fúria e atrasou a vida da Azzurra, ainda em segundo, mas correndo risco na última rodada contra a Croácia.

O placar curto não retratou o domínio visto em campo. Perigosa desde o apito inicial, a Espanha finalizou 20 vezes contra a meta italiana, mas o gol da vitória não veio em um desses chutes. Sem calibrar a mira e parando muitas vezes na defesa, os espanhois precisaram contar com a sorte quando o cruzamento de Nico Williams desviado por Morata foi parar na canela do zagueiro Riccardo Calafiori. O jovem de 22 anos sequer teve tempo de reagir e impedir que o toque sem querer fosse contra a própria baliza para sacramentar o resultado.

A vitória aumenta uma sequência positiva da campeã do mundo de 2010 contra a squadra azzurra. São seis jogos sem perder para a rival, com quatro vitórias e dois empates. Uma dessas igualdades, no entanto, terminou em classificação de Roma na semi do torneio continental de 2020.

Herói da conquista da última Euro, Gigi Donnarumma foi novamente o personagem principal de uma Itália com pouco brilho. O goleiro do PSG precisou fazer a primeira defesa logo nos minutos iniciais, em cabeçada de Pedri, e colecionou milagres para garantir que o prejuízo no saldo de gols italiano fosse o mínimo possível. Foram oito bolas agarradas, quatro delas em chutes de dentro da área.

O esforço do paredão pode ser importante para a Azzurra na busca pela vaga nas oitavas. A Espanha chegou a seis pontos com a vitória e se isolou na liderança do grupo B para carimbar o passaporte ao mata-mata. Ainda em segundo, com três pontos, a Itália pode se classificar como vice-líder ou até como um dos melhores terceiros, mas pode depender do saldo. Zerada, a seleção comandada por Luciano Spalletti tem uma vantagem pequena contra Albânia, com -1, e Croácia, -3, ambas com apenas um ponto.

A conclusão da chave será na segunda-feira, com rodada dupla às 16h. Garantidos, os espanhois encaram os albaneses do técnico brasileiro Sylvinho na Merkur-Spiel Arena, em Dusseldorf. Pela vida, italianos e croatas medem forças na Red Bull Arena, em Leipzig.