Atlético confirma data de apresentação do meia Bernard

Bernard já iniciou os treinamentos para a sua estreia no Atlético. O Galo, inclusive, já prepara sua apresentação. O jogador será mostrado ao torcedor no próximo domingo (23), na Arena MRV, antes do duelo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

A ideia da diretoria atleticana é apresentar o jogador para a torcida e também liberar o atleta para uma entrevista coletiva com os jornalistas.

Bernard iniciou os treinamentos na Cidade do Galo na última quarta-feira, já focado em voltar a vestir a camisa do Atlético.

O meia só poderá atuar pelo Atlético a partir do dia 10 de julho. A data marca a abertura da janela de transferências no Brasil e o período no qual as inscrições podem voltar a serem realizadas.

O meia-atacante está de volta ao clube mineiro após dez anos atuando no futebol europeu. Bernard ganhou a Libertadores em 2013 e entrou para o seleto grupo de ídolos do Galo. Na última temporada, levantou troféu pelo Panathinaikos. Ele assinou pré-contrato para voltar ao Atlético em fevereiro.

Bernard é o único reforço anunciado pelo Galo para a sequência da temporada. Contudo, o clube mineiro está em negociação avançada pelo zagueiro Junior Alonso, do Krasnodar, da Rússia, e com o volante Fausto Vera, do Corinthians.

