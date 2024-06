Confira os próximos cinco jogos do Fluminense na temporada

Em último no Brasileirão, o Fluminense tem dois jogos seguidos como mandante para tentar se recuperar no torneio. Confira, então, os próximos cinco jogos do Flu na temporada – todos pela competição nacional.

A sequência começa no difícil clássico diante do Flamengo, no Maracanã, já neste domingo (23), às 16h (de Brasília). O Tricolor vem em momento complicado em clássicos. Não sabe o que é vencer o Fla há confrontos, aliás.

Quatro dias depois, na quinta (27), o Flu volta ao Maraca, desta vez para receber o Vitória, pela 12ª rodada. O confronto seguinte é fora de casa, contra o Grêmio, em jogo da 13ª rodada. A CBF, porém, ainda não definiu o local do duelo.

Depois, outro gaúcho, aliás: o Inter, no Maracanã, pela #14. A bola rola às 20h da quinta-feira (4 de julho). A sequência se encerra contra o Fortaleza, na Arena Castelão, no domingo (7), às 16h.

Confira os próximos jogos do Fluminense na temporada

Flamengo (C), Maracanã, domingo (23), 16h – 11ª rodada

Vitória (C), Maracanã, quinta-feira (27), 19h – 12ª rodada

Grêmio (F), a definir, domingo (30), 16h – 13ª rodada

Internacional (C), Maracanã, quinta-feira (4 de julho), 20h – 14ª rodada

Fortaleza (F), Arena Castelão, domingo (7), 16h – 15ª rodada

