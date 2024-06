Corinthians notifica VaideBet e cobra dívida milionária

O Corinthians enviou uma notificação para a VaideBet. No documento, a diretoria do Timão discordou do rompimento do contrato de patrocínio e cobrou valor de R$ 6,3 milhões.

O diretoria do clube informou que não responde pela Rede Social Media Design, empresa que fez o intermédio do contrato e repassou parte dos R$ 25 milhões para uma firma laranja. Além disso, o Corinthians ainda alega que a VaideBet ainda usa o escudo da agremiação em jogos e promoções mesmo após o rompimento.

Ainda de acordo com o Corinthians, o valor de R$ 6,3 milhões que a VaideBet deve são referentes ao saldo residual e não tem qualquer ligação com a multa do contrato. Afinal, no acordo assinado entre as partes, quem rompesse teria de pagar 10% do valor restante – algo que seria em torno de R$ 30 milhões.

A empresa rompeu com o Corinthians no dia 7 de junho. O vínculo era até o fim de 2026 e tinha valor total de R$ 370 milhões. O Timão chegou a receber R$ 66 milhões de janeiro até junho.

Corinthians x VaideBet

A VaideBet decidiu romper o contrato com o Corinthians após várias notícias envolvendo supostas irregularidades no repasse de comissão. O contrato gerou questionamentos interno e externos, gerou desconforto para os dois lados e é investigado pela Polícia.

No caso, o diretor de marketing do clube, Sérgio Moura, pediu afastamento até o fim das investigações.

