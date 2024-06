Cruzeiro avança por contratação de Matheus Henrique

O Cruzeiro deu mais um passo para confirmar a contratação do meia Matheus Henrique, do Sassuolo, da Itália. O jogador é uma das prioridades do clube mineiro para o restante da temporada e chegará ao time comandado por Fernando Seabra para ser titular.

O CEO, Alexandre Mattos, viajou para a Itália junto de Fábio Mello, empresário que cuida da carreira de Matheus e que mantém as conversas desde que surgiu o interesse do Cruzeiro. Assim, devem acertar o pagamento de 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões, na cotação atual) entre valor fixo e metas. O Sassuolo, aliás, ficará com 10% dos direitos econômicos de Matheus Henrique.

Cruzeiro tem pressa para fechar negociação

O Cruzeiro quer agilizar a contratação quanto antes para seguir buscando outros reforços para seu elenco. Todavia, Matheus Henrique só poderá atuar após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais.

Matheus Henrique tem 26 anos, fez a base inicialmente no São Caetano, antes de chegar ao Grêmio, que projetou sua carreira ao futebol nacional e internacional. Ele foi vendido ao Sassuolo em 2021. Na última temporada pelo clube italiano, fez dois gols e contribuiu com três assistências. O time acabou rebaixado na liga italiana, o que motivou a vontade do meia em retornar ao Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.