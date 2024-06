Flamengo marca no fim, vence o Bahia e assume liderança do Brasileirão

Em duelo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se deu melhor no fim e venceu o Bahia por 2 a 1, nesta quinta-feira (20/6), no Maracanã, pela 10ª rodada da competição nacional. Gerson abriu o placar, mas Everaldo deixou tudo igual para os tricolores ainda no primeiro tempo. O gol da vitória saiu da cabeça do zagueiro David Luiz nos acréscimos. Tanto os cariocas como os baianos tiveram momentos de superiodade no jogo e proporcionaram um duelo equilibrado.

Com o resultado, Flamengo deixa o Botafogo para trás e assume a liderança do campeonato, com 21 pontos. O Bahia, por sua vez, soma 19 e caiu para quinta colocação. Agora, os times voltam a entrar em campo no domingo, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Fla faz clássico com o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Tricolor de Aço recebe o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.

Equilíbrio

O Flamengo teve um início interessante com investidas pelo lado de Cebolinha, mas sem muito perigo. Depois disso, o Bahia começou a ter a posse de bola. E tinha certa tranqulidade para tocar e chegou a ter superiodade. No entanto, na primeira boa oportunidade, Gerson arriscou de fora da área e marcou um belo gol. Depois disso, o Fla seguiu no controle e não deixava o Tricolor com liberdade. Entrentanto, por falha de marcação, Everaldo marcou o de empate perto do fim do primeiro tempo.

Bahia controla e Flamengo fica lento

Na volta para a segunda etapa, o Flamengo contou com Bruno Henrique (no lugar de Cebolinha), mas não teve grande diferença. O Tricolor de Aço repetiu a tônica, com posse de bola, mas sem agressão nos ataque. Inclusive, a melhor chance aconteceu somente com Everton Ribeiro. Do outro lado, o Rubro-Negro mostrou muita lentidão e quando tentou contra-ataques os baianos estavam bem postados defensivamente.

David Luiz decide

Com poucas oportunidades, o técnico Tite se viu obrigado a mudar jogadores no Flamengo. Diante disso, Allan e Gabigol entraram nas vagas de Luiz Araújo e Lorran. E logo na primeira trama, Wesley cruzou para área para Gabigol, mas Kanu chegou antes para afastar o perigo. Não muito tempo depois, Bruno Henrique cabeceou uma bola perigosa. E de tanta insistência, o zagueiro David Luiz apareceu na área aos 48 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória rubro-negra.

Reencontros no Maraca

Inclusive, os rubro-negros que foram ao Maracanã encontraram diversos rostos conhecidos. Everton Ribeiro, por exemplo, é um dos ídolos recentes do Flamengo e veste a camisa do Bahia. Aliás, Rogério Ceni, campeão brasileiro em 2020, é o atual técnico do Tricolor de Aço. Antes do início da partida, os jogadores cumprimentaram o comandante.

FLAMENGO 2 x 1 BAHIA

10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20/6/2024

Público presente: 49.409

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cleiton; 39’/2ºT); Léo Ortiz (Evertton Araújo; 30’/2ºT), Gerson e Lorran (Gabigol; 18’/2ºT); Luiz Araújo (Allan; 18’/2ºT), Cebolinha (Bruno Henrique; intervalo) e Pedro. Técnico: Tite.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende;47/2ºT), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena; 38’/2ºT) e Cauly (Biel; 33’/2ºT); Everaldo (Ademir; 32’/2ºT) e Thaciano (Estupiñán; 38’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Gerson (22’/1ºT; 1-0); Everaldo (34’/1ºT; 1-1); David Luiz (48’/2ºT; 2-1)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelo: Léo Ortiz (FLA)); Jean Lucas (BAH)

Cartões vermelho:

