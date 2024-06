David Luiz enaltece elenco após fazer gol que coloca o Flamengo na liderança

David Luiz marcou o gol decisivo que deu ao Flamengo a vitória e a liderança no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, no Maracanã. Apesar de ser considerado o herói do jogo, o jogador enfatizou o esforço coletivo de todo o time ao longo da competição.

“Não é só sobre mim, mas sim sobre o desempenho coletivo. Sabemos que perdemos grandes jogadores para a Copa América, mas todos contribuem desde o início da temporada. No último jogo, foi o Evertton, um garoto talentoso, que trabalha duro. A partida foi uma mensagem para aqueles que acreditam na força do grupo”, comentou David Luiz.

Com a vitória, o Flamengo alcança 21 pontos em 10 rodadas, assumindo a liderança isolada. David Luiz destacou o que o clube precisa para conquistar o Brasileirão.

“O Tite sempre diz que para vencer um campeonato difícil é necessário ter mais de 20 jogadores. Felizmente, as coisas têm dado certo para mim e para todo o elenco. Hoje enfrentamos um time qualificado, o Bahia fez um grande jogo. Eles controlaram a maioria do confronto, então tivemos uma estratégia diferente para sermos mais eficazes quando atacássemos. Agradeci o gol com uma comemoração que foi honesta, extravasando o que eu realmente sentia no coração” concluiu David Luiz.

Flamengo terá Fla–Flu na próxima rodada

Agora o Rubro-Negro terá pela frente o clássico contra o Fluminense. Jogo marcado para o domingo (23), no Estádio do Maracanã.

