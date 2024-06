Argentina estreia na Copa América com vitória sobre o Canadá

Messi tenta finalizar diante do goleiro Crepeau. Neste lance, o argentino não conseguiu concluir a gol. Ele passou em branco. Mas os argentinos venceram - (crédito: Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images))

A Argentina fez o jogo de abertura da Copa América-2024 na noite desta quinta-feira (20/6). Enfrentou o Canadá no Mercedes Benz Stadium em Atlanta. Campeão mundial e também da edição passada desta competição, era favorita e não decepcionou. Mostrou bom futebol, principalmente no segundo tempo. Perdeu uma série de gols, mas venceu o jogo: 2 a 0. Placar magro diante da supremacia, mas que valeu os três primeiros pontos do Grupo A. Os gols foram na etapa final. Álvarez fez o primeiro. Lautaro Martínez, que entrou no segundo tempo, ampliou.

O Grupo A se completa com Peru e Chile, arquirrivais históricos que jogam nesta sexta-feira, em Dallas.

Confira o Raio X das seleções do GrupoA da Copa América

Canadá segura os campeões

Como era de se esperar, a Argentina, muito superior, foi todo ao ataque, buscando jogar com os astros Messi e Di Maria. A primeira chance foi de Messi, que recebeu pela esquerda e bateu cruzado, próximo da trave esquerda de Crepeau. Sempre dominante e buscando jogar pelos flancos. Porém, depois dos 25 minutos, o Canadá passou a aparecer com perigo em jogadas pelos flancos, principalmente com Davies pela esquerda. Contudo foi em lance iniciado pela direita, com Buchanan que veio o lance mais perigoso do primeiro tempo, com um cruzamento que encontrou Eustáquio livre na pequena área. Mas ele chutou em cima de Dibu. Na sobra, Davies isolou.

Argentina faz um gol na raça

A Argentina voltou mais objetiva para o segundo tempo. E logo aos quatro minutos chegou ao gol em lance de raça. MacAllister recebeu na área, mas o lance era mais para o goleiro Crepeau. Contudo o apoiador se lançou na bola tocando para Álvarez, enquanto se chocava com o arqueiro. Álvarez com o gol vazio, bateu e fez 1 a 0.

Daí para a frente o que se viu foi uma série de oportunidades claras perdidas pela Argentina. Somente Messi lamentou três. Na primeira, recebeu passe em profundidade o goleiro Dibu Martínez, chutou para defesa parcial de Crepeau, retomou a bola e tocou por cobertura. Mas Cornelius salvou. Um lance incrível. Além disso Otamendi e Lautaro perderan na cara do goleiro. Contudo, aos 42, Messi encontrou Lautaro na área. O toque de primera foi ratsteio na saída do goleiro. 2 a 0.

ARGENTINA 2X0 CANADÁ

Primeira rodada da fase de grupos da Copa América

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Data: 20/6/2024

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina (Montiel, 44’/2ºT), Romero, Lisandro Martínez e Acuña (Tagliafico, 44’/2ºT); De Paul, Paredes (Otamendi, 31’/2ºT), Mac Allister e Di Maria (Lo Ceslso, 22’/2ºT); Messi e Álvarez (Lautaro Martínez, 31’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

CANADÁ: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Eustaquio, Koné (Osorio, 41’/2ºT), Buchanan (Shaffelberg, 13’/2ºT) e Millar (Russell-Rowe, 41’/2ºT); Jonathan David e Larin (Laryea, 35’/2ºT). Técnico: Jesse Marsch

Gols: Álvarez, 4’/2ºT (1-0)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: De Paul, Lo Celso (ARG); Koné, Cornelius (CAN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.