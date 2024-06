Gabriel Milito assume responsabilidade após mais uma derrota do Atlético

O técnico Gabriel Milito assumiu a responsabilidade após mais uma derrota do Atlético Mineiro, desta vez fora de casa contra o Vitória, superado por 4 a 2, em partida do Campeonato Brasileiro.

“Agora vamos buscar o fogo sagrado, jogar com a vergonha de ter perdido, isso nos fortalece e precisamos disso para sair dessa situação. Entendo a autocrítica em primeiro lugar, me dói quando a equipe perde dessa maneira e, claro, assumo a responsabilidade. Planejei o jogo, decidi quem jogaria, quem iniciaria, quem entraria, então assimilemos a derrota com muita dor e determinação e seguir em frente”, declarou o treinador argentino na entrevista coletiva.

O Galo vem de dois resultados negativos consecutivos, ambos em forma de goleada. Na rodada anterior, foi derrotado pelo Palmeiras, em sua Arena, agora pelo Vitória, no Barradão. Milito conclui sua análise dos jogos dizendo.

Milito admite que as derrotas são doloridas

“Todas as derrotas doem muito, especialmente esta porque queríamos vencer e jogar melhor, mas não soubemos defender adequadamente, o que foi crucial no jogo. Com calma, faremos uma análise profunda e correta do que aconteceu para melhorar e evitar repetições”, finalizou o comandante do Atlético Mineiro.

Dessa forma, o Galo está com 13 pontos, ocupando a 10ª posição no Brasileirão. O time voltará a campo no domingo (23) para enfrentar o Fortaleza em sua Arena.

