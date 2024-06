Torcedores do Fluminense picham muros das Laranjeiras: ‘Fora Diniz’

Torcedores do Fluminense picham muros de Laranjeiras em meio a crise no Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução)

Acabou o amor entre a torcida e o Fluminense. Em meio à crise no Campeonato Brasileiro, torcedores picharam muros da sede do clube em Laranjeiras na noite desta quinta-feira. O grupo cobra a demissão do técnico Fernando Diniz e afirma que o clube “vai virar o inferno”.

Leia mais: Na lanterna do Brasileirão, Fluminense tem segunda pior defesa e segundo pior saldo

Além disso, contratado no início do ano, o atacante Douglas Costa também foi alvo dos protestos. O jogador, inclusive, não foi bem na derrota para o Cruzeiro. Em fotos, que circulam nas redes sociais, é possível ver a frase “fora sub-40”, em referência ao número de jogadores de idade mais avançada no Tricolor.

Inclusive, o Fluminense vive seu pior início na era dos pontos corridos do Brasileirão. Com seis pontos somados em 30 possíveis, o Tricolor amarga a lanterna do torneio nacional com uma vitória, três empates e seis derrotas.

O time das Laranjeiras volta a campo, então, no domingo (23), para enfrentar ninguém menos que o Flamengo, no Maracanã, no Fla-Flu válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O mando é do Fluminense, aliás, e a bola rola às 16h (de Brasília). O Fla é o líder do Brasileiro, com 21 pontos.

