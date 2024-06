Abel Ferreira alerta CBF sobre descanso entre intervalos de partidas

O Palmeiras venceu o Bragantino em jogo realizado nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, alcançando assim o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos em 10 rodadas.. O time está em boa fase, com quatro vitórias seguidas. Mesmo em um momento positivo, o técnico Abel Ferreira preferiu voltar a falar sobre o calendário da CBF.

“Vocês veem vários treinadores falando disso. Hoje foi o Atlético Mineiro, teve o São Paulo também. E eu falo sobre isso há quatro anos, que faz muita diferença ter dois dias, três dias para se preparar para os jogos. Lutarei sempre por isso e faço o pedido à CBF, às pessoas que fazem o calendário, para que pelo menos todas as equipes tenham três dias de descanso”, declarou Abel Ferreira.

Abel, aliás, foi questionado novamente sobre a situação envolvendo o atacante Dudu, que quase fechou com o Cruzeiro, mas a negociação não se concretizou.

Abel fala sobre forma física de Dudu

“Se vocês imaginarem que ele não dormiu duas, três noites… Ele não está, seguramente, na sua melhor forma física. Mas gostaria de dizer, e fica aqui para quem quiser me ouvir, que cada vez que me perguntarem individualmente sobre um jogador, eu não responderei”, finalizou o comandante do Verdão.

O próximo desafio do Palmeiras de Abel Ferreira será contra o Juventude. A partida está marcada para domingo (23), às 18h30, no Allianz Parque (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.