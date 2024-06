Messi atinge recorde na Copa América após estreia da Argentina

Messi na estreia da Argentina pela Copa América 2024 - (crédito: - Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá, Lionel Messi atingiu recorde histórico na Copa América. Afinal, o craque se tornou o jogador com mais partidas pela competição continental. Em campo, a seleção albiceleste, atual campeã do mundo, estreou na noite desta quinta-feira(20), nos Estados Unidos, com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Dessa forma, o jogador agora soma 35 jogos, em sete edições diferentes, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024. Nesse sentido, ele superou uma marca que já durava 71 anos e pertencia ao goleiro chileno Sergio Livingstone, que fez 34 partidas ao longo das edições de 1941, 1942. 1945, 1947, 1949, 1953.

“Não sou de mirar essas coisas dos recordes. Simplesmente agradecido e disfrutando de estar mais uma vez na Copa América, em uma competição oficial com a seleção”, disse o camisa 10 ao jornal argentino “Olé”.

Reclamação do estado do gramado

Messi foi um dos jogadores da Argentina que reclamaram do gramado do Mercedes-Benz Stadium, assim como Cristian Romero e Dibu Martínez. De acordo com o goleiro, por exemplo, parece que “colocaram pedaços de grama em cima de um sintético e parecia um trampolim toda vez que recebíamos a bola”.

“Me senti bem fisicamente. Estava pesado, o campo tampouco ajudou muito, mas o time teve um desgaste físico importante. Assim, agora temos um par de dias para descansar e nos preparar para o jogo contra o Chile, que vai ser muito complicado também” analisou.

Por fim, a Argentina volta a campo na próxima terça, para medir forças com o Chile, em Nova Jersey. No momento, a seleção lidera o grupo A, com três pontos. Nesta sexta-feira (21), aliás, Chile e Peru se enfrentam às 21h (de Brasília) e completam a primeira rodada da chave.

Números de Messi na Copa América

Venezuela 2007: 6 partidas e 2 gols.

Argentina 2011: 4 partidas e nenhum gol.

Chile 2015: 6 partidas e 1 gol.

Estados Unidos 2016: 5 partidas e 5 gols.

Brasil 2019: 6 partidas e 1 gol.

Brasil 2021: 7 partidas e 4 gols.

Estados Unidos 2024 (em andamento): 1 partida

Total: 35 partidas e 13 gols marcados

Jogadores com mais partidas na Copa América

1 – Lionel Messi – Argentina, Atacante – 35 partidas

2 – Sergio Livingstone – Chile, Goleiro – 34 partidas

3 – Zizinho – Brasil, Meio-campista – 33 partidas

4 – Víctor Agustín Ugarte – Bolívia, Atacante – 30 partidas

5 – Yoshimar Yotún – Peru, Meia – 27 partidas

– Carlos Valderrama – Colômbia, Meia – 27 partidas

– Gary Medel – Chile, Defensor – 27 partidas

– Leonel Álvarez – Colômbia, Meio-campista – 27 partidas

9 – Javier Mascherano – Argentina, Meio-campista – 26 partidas

10 – Claudio Bravo – Chile, Goleiro – 25 partidas

– Álex Aguinaga – Equador, Meio-campista – 25 partidas

– Taffarel – Goleiro, Brasil – 25 partidas

– Cornelio Heredia – Peru, Meio-campista – 25 partidas

– Paolo Guerrero – Peru, Atacante – 25 partidas