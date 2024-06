Fluminense tem seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

Após a derrota para o Cruzeiro, o Fluminense despencou de vez na classificação do Campeonato Brasileiro e assumiu a lanterna após dez rodadas. Assim, o clube carioca tem seu pior início de campanha da história dos pontos corridos, igualando o número de pontos e posição de 2008, porém com um saldo inferior.

Além disso, o Tricolor volta a figurar na última posição da tabela pela primeira vez em quase 15 anos. Afinal, com o triunfo do Vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, no Barradão, os comandados de Fernando Diniz assumiram de vez a incômoda posição. Dessa forma, a última vez em que isso ocorreu na história foi em 2009, após a 32ª rodada daquela edição.

Naquela ocasião, aliás, o Fluminense goleou o Vitória por 4 a 0 na 37ª rodada e confirmou a permanência, que parecia improvável, na elite do futebol brasileiro com o empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira.

Situação amarga e complicada

Na atual temporada, a equipe carioca está invicta nas Copas Libertadores e do Brasil, porém não consegue engrenar no Brasileirão. Nesse sentido, as três derrotas consecutivas para Botafogo, Atlético-GO e Cruzeiro fizeram a pressão sobre Fernando Diniz triplicar, com pichação em Laranjeiras e xingamentos e pedidos de demissão nos estádios.

Em 2008, o Tricolor também tinha 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas e estava na lanterna. Contudo, tinha saldo negativo de -4, enquanto agora tem -8. Outro ponto que chama a atenção é que o clube tem a sua pior defesa na história dos pontos corridos, com 18 gols sofridos, um a mais que em 2019, com a mesma quantidade de rodadas.

Por fim, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Flamengo, no Maracanã. Com a turbulência, uma atuação negativa diante do arquirrival pode deixar o clima insustentável para Fernando Diniz em meio aos protestos da torcida e a última colocação do campeonato.

Confira o início das campanha do Fluminense no Brasileirão (dez rodadas)

2023 – 17 pontos (5ª posição) – 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas

2024 – 6 pontos (20ª posição) – 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas – saldo: -8