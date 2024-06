Bepe autoriza que clássico Vasco x Botafogo seja disputado em São Januário

Em meio à crise, o Vasco conseguiu a autorização do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEPE, para mandar o clássico contra o Botafogo em São Januário. Assim, o duelo que acontece no dia 29 (domingo), às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, poderá acontecer na Colina Histórica. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Cruz-Maltino fez um pedido para a corporação. Afinal, o presidente Pedrinho tinha o plano de poder atuar diante de um arquirrival em seu estádio, mas até cogitou levar o duelo para Brasília antes da autorização.

Além disso, o batalhão definiu que apenas 5% dos ingressos poderão ser destinados à torcida do Botafogo, que é o visitante da partida. Na temporada passada, as equipes se enfrentaram no estádio, e o Vasco venceu por 1 a 0 no returno do Campeonato Brasileiro.

Após o encerramento da 10ª rodada, a equipe carioca voltou à zona de rebaixamento da competição, com 7 pontos em 10 rodadas, na 17ª colocação. O Alvinegro, por sua vez, está na segunda colocação, com 20 pontos, um atrás do Flamengo, no momento.

Por fim, na próxima rodada, o Vasco mede forças com o São Paulo, neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), enquanto o Glorioso visita o Criciúma, no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

