Esposa de Everton Ribeiro manda recado à torcida do Flamengo nas redes sociais

Nem só de – um bom – futebol ficou marcado o confronto entre Flamengo e Bahia na última quinta-feira (20), no Maracanã. A noite também ficará eternizada na memória de Everton Ribeiro e Marília Nery pelas homenagens recebidas nas arquibancadas do estádio. Não à toa, o casal fez questão de ir às redes sociais para agradecer todo reconhecimento e carinho dos rubro-negros.

Marília Nery, esposa do meia, não escondeu a emoção ao recordar todas homenagens à família – desde Everton Ribeiro aos filhos do casal, Guto e Totói. Xodós da torcida durante a passagem do jogador pelo Flamengo, as crianças estamparam bandeirões nas arquibancadas do Maracanã na noite da última quinta-feira. Ela também esteve presente no tributo.

“Gente, ainda processando o que foi viver aquilo ontem. Como sabem, não tivemos a chance de despedida no Maracanã, então foi muito emocionante ver todo carinho vindo exclusivamente da torcida destinado não só ao Everton Ribeiro, que merece todas homenagens, mas a nós como família. Obrigada, de coração. Foi muito especial”, e prosseguiu:

“Foi lindo ver o Ev jogando, como craque que é, e ainda assim ser respeitado e honrado. Assim como em todos outros clubes, tenho certeza que ele escreverá uma história vencedora no Bahia também. Obrigada pelo carinho de vocês também. A cada dia vão se apaixonar mais por esse cara tão único e especial”, escreveu Nery em seu perfil no X.

Homenagem torcida do Flamengo

Assim como mencionado por Marília, Everton Ribeiro não teve oportunidade de se despedir da torcida do Flamengo no Maracanã. Portanto, o reencontro entre ídolo e Nação teve um tom ainda mais especial. A Nação preparou adesivos e bandeiras com a mensagem: “Obrigado, capi7ão”.

Além disso, organizadas levantaram outras duas bandeiras destinadas a Everton Ribeiro nas arquibancadas do Maracanã. Uma com o número 7 em rubro-negro, enquanto a outra incluía toda família junto os 11 troféus conquistados pelo meia na passagem pelo clube.

Os adesivos foram distribuídos nos arredores do estádio para serem colados nas camisas dos torcedores. Assim como os bandeirões, também comportavam mensagens de agradecimento e dedicatórias à família do meia.

Everton Ribeiro retribui carinho

O reconhecimento às homenagens ocorreu ainda dentro de campo. Último a deixar os gramados do Maracanã, o meia fez questão de dar uma espécie de volta olímpica para aplaudir e agradecer os mais de 49 mil torcedores presentes.

