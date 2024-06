CBF confirma, e Vasco x Botafogo será em São Januário

Agora está confirmado: Vasco x Botafogo será em São Januário. A partida, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, será no dia 29, um sábado, e recebeu aval da CBF para ser na casa vascaína.

A informação consta no site da Federação, na aba da tabela do Campeonato Brasileiro. A confirmação aconteceu depois do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) autorizar a realização do clássico em São Januário.

O Cruz-Maltino foi quem realizou o pedido para a corporação. Afinal, o presidente Pedrinho tinha o plano de poder atuar diante de um arquirrival em seu estádio, mas até cogitou levar o duelo para Brasília antes da autorização.

Além disso, o batalhão definiu que apenas 5% dos ingressos poderão ser destinados à torcida do Botafogo, que é o visitante da partida. Na temporada passada, as equipes se enfrentaram no estádio, e o Vasco venceu por 1 a 0 no returno do Campeonato Brasileiro.

A equipe de São Januário está na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º, com sete pontos, aliás. Já o Bota é o vice-líder, com 20 pontos conquistados. Antes do duelo entre os rivais, o Vasco ainda enfrenta São Paulo (sábado, 22) e Bahia (quarta, 26). O Glorioso, por sua vez, encara Criciúma (sábado) e o Red Bull Bragantino (quarta).

