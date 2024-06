Everton Ribeiro tem noite de homenagens em reencontro com o Flamengo

A vitória do Flamengo diante do Bahia na noite de quinta-feira (20), no Maracanã, marcou o reencontro de Everton Ribeiro com o clube carioca. Afinal, o jogador, ídolo da torcida rubro-negro, enfrentou o Mais Querido pela primeira vez desde sua saída, no fim de 2023. A reportagem do Jogada10, que estava no estádio, registrou os melhores momentos desse reencontro.

Chegada da família do jogador ao Maracanã

Durante a sua vitoriosa passagem pelo Flamengo, Everton Ribeiro viveu o clube carioca intensamente. Dessa forma, viu seu filho mais velho, o Totói, se tornar um amuleto dos rubro-negros. Assim, os flamenguistas ficaram na expectativa pela ida jovem ao estádio. Vale lembrar que a criança cantou o hino do clube carioca em sua apresentação no Bahia.

No colo de Marília Nery Ribeiro, mulher do jogador, Totói chegou ao Maraca segurando um mascote do Flamengo de pelúcia. É claro que a imagem caiu nas graças dos torcedores. Além disso, Augusto (baby Guto, como chama, carinhosamente, os torcedores), o filho mais novo do casal, também esteve presente.

Família de Everton Ribeiro chega ao Maracanã. Um dos filhos do ex-jogador do Flamengo chegou ao estádio segurando um urubu de pelúcia. ?????: @lucas_bayer_ pic.twitter.com/8rjsmHv70N — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 20, 2024

LEIA: Esposa de Everton Ribeiro manda recado à torcida do Flamengo nas redes sociais

Homenagens com bandeiras

Antes mesmo de a bola rolar, torcidas organizadas do Flamengo apresentaram bandeiras em homenagem ao jogador. Uma delas, aliás, tinha o rosto do filho mais velho de Ribeiro. Outra contava com uma foto do atleta ao lado de seus familiares.

Após a execução do hino nacional, Ribeiro, capitão do Bahia, foi até o banco de reservas cumprimentar os ex-companheiros.

Agradecimento aos torcedores

Aliás, após o fim da partida, Everton Ribeiro foi até o setor norte, local em que ficam localizadas as torcidas organizadas do Flamengo, e agradeceu o carinho dos torcedores.

Mesmo com a derrota do Bahia, Everton Ribeiro ficou SOZINHO no campo, após o fim do jogo, agradecendo o carinho da torcida do Flamengo. Isso é sobre idolatria!!! ?????: @lucas_bayer_ pic.twitter.com/Vehtjduh39 — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 21, 2024

Passagem de Ribeiro pelo Flamengo

Entre 2017 e 2023, Everton Ribeiro disputou 394 partidas com a camisa rubro-negra, com 46 gols e 61 assistências, além de 11 títulos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.