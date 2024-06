Edenílson tem chances de ser titular em possível reencontro com o Inter

O próximo embate do Grêmio é exatamente o clássico com o arquirrival. A partida pode ser importante para o meio-campista Edenílson. Isso porque o volante pode ganhar mais uma chance como titular. Além de ser o primeiro reencontro com o Internacional desde o seu retorno ao Rio Grande do Sul.

Desde a sua saída do Colorado, ele enfrentou o time duas vezes no ano passado, quando defendia o Atlético. Em ambas as situações, saiu vitorioso por 2 a 0. Apesar disso, neste cenário envolve uma das maiores rivalidades do país. Mesmo que o jogador aponte que sua passagem pelo Inter está no passado, ele deseja repetir seu desempenho de destaque no Imortal.

Aliás, este Gre-Nal pode se tornar mais marcante, pois tem chances de representar o primeiro triunfo de Edenílson pelo Grêmio. Desde que ele fechou com o time, são seis partidas, com cinco derrotas, todas no Campeonato Brasileiro. Além de um empate com o Operário, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O volante já até marcou seu primeiro gol, na derrota para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã.

Chances de ser titular pelo Grêmio no clássico

Por sinal, o meio-campista concorre por uma vaga no time titular. Afinal, Pepê foi expulso no último confronto, a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, fora de casa. Edenílson disputa espaço com Carballo e Du Queiroz. Importante destacar que seria uma das primeiras chances em sua posição de origem. Isso porque nas oportunidades que teve, o técnico Renato Gaúcho utilizou-lhe como um meia aberto pela direita.

Até o momento, foram somente dois jogos como titular. Em sua estreia, no duelo com o Bahia, bem como no revés para o Bragantino. Inicialmente, o fato de o volante ter assinado com o Imortal em abril foi uma grande surpresa. Exatamente pela identificação que ele criou com o Internacional, onde atuou por seis anos. Apesar disso, ele não conquistou títulos.

Atualmente, o Tricolor Gaúcho está na 19ª colocação, com seis pontos, mas com duas partidas a menos. Ou seja, a equipe chega repleta de pressão para o Gre-Nal, neste sábado (22), às 17h30, no Couto Pereira, em Curitiba.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .