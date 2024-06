Áustria vence e complica vida da Polônia na Eurocopa 2024

Austria's forward #07 Marko Arnautovic celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the UEFA Euro 2024 Group D football match between Poland and Austria at the Olympiastadion in Berlin on June 21, 2024. (Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Áustria venceu a Polõnia por 3 a 1, nesta sexta-feira (21), em partida válida pela segunda rodada do Grupo D, no Estádio Olímpico de Berlim, e segue viva na briga por uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida marcou o retorno de Lewandowski ao time polonês, mas o jogador do Barça não conseguiu evitar a boa atuação dos austríacos no segundo tempo e saiu de campo com a derrota. Trauner, Baumgartner e Arnautovic, de pênalti, marcaram os gols da vitória. Por outro lado, Piatek anotou o gol dos poloneses.

Dessa maneira, a Áustria se recuperou da derrota na partida de estreia na Euro e está viva na briga por uma vaga nas oitavas de final. Com o resultado, os austríacos assumiram a vice-liderança do Grupo D, com os mesmos três pontos de França e Holanda, que se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília).

Por outro lado, a Polônia se complicou ao chegar na segunda derrota na Euro e segue na lanterna do Grupo D, com zero.

O jogo

As seleções fizeram um primeiro tempo equilibrado e levaram o placar de 1 a 1 para o vestiário. A Áustria inaugurou o marcador logo aos oito minutos, com Trauner cabeceando sozinho na pequena área, no ângulo. Depois, a Polônia correu atrás do prejuízo e encontrou o empate aos 29 minutos, com Piatek, que ficou com uma sobra de bola no meio da área e colocou para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o jogo também começou animado, mas ficou truncado no meio de campo com muitas faltas e cartões. No entanto, a Áustria aproveitou um contra-ataque e Baumgartner acertou um belo chute de fora da área para recolocar os austríacos em vantagem. O gol marcado animou a equipe, que assumiu o controle do jogo e foi para cima. Além disso, embora tenha feito boas defesas, o goleiro Szczesny fez um pênalti em Sabitzer que comprometeu o resultado. Assim, Arnautovic converteu a cobrança e a Áustria fechou o placar de 3 a 1.

Polônia 1×3 Áustria

2ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 21/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

Polônia: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Slisz (Grosicki, aos 30′ do 2t), Piotrowski (Moder, no intervalo), Zielinski (Urbanski, aos 41′ do 2t) e Zalewski; Piatek (Swiderski, aos 13′ do 2t) e Buksa (Lewandowski, aos 13′ do 2t). Técnico: Michal Probierz.

Áustria: Pentz; Posch, Trauner (Danso, aos 13′ do 2t), Lienhart e Mwene (Prass, aos 17′ do 2t); Seiwald e Grillitsch (Wimmer, no intervalo); Laimer, Baumgartner (Schmid, aos 34′ do 2t) e Sabitzer; Arnautovic (Gregoritsch, aos 37′ do 2t). Técnico: Ralf Rangnick.

Gols: Trauner, aos 8′ do 1t (0-1); Piatek, aos 29′ do 1t (1-1); Baumgartner, aos 20′ do 2t (1-2); Arnautovic, aos 32′ do 2t (1-3)

Árbitro: Umut Meler (TUR)

Assistentes: Emre Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

Cartões amarelos: Slisz, Moder, Lewandowski (POL); Arnautovic, Wimmer (AUT)

