David Luiz relembra momentos com Hugo no Flamengo; goleiro responde e enaltece o zagueiro

David Luiz com Hugo Souza durante partida do Flamengo - (crédito: Picasa)

Herói da vitória do Flamengo contra o Bahia, no Maracanã, David Luiz deu mais um relato emocionante na zona mista do estádio. Dessa vez, o zagueiro rubro-negro relembrou momentos que teve com o goleiro Hugo Souza, que retorno de empréstimo, no clube carioca.

David citou que, quando conheceu Hugo, o goleiro “brigava até com a sombra”. Assim, ele detalhou as conversas que teve com ele para ajudá-lo.

“O que eu tento fazer, principalmente com esses meninos mais jovens é lembrar de onde eles vieram e acreditar no sonho. Quando eu cheguei aqui, Hugo era um garoto que brigava até com a sombra, reclamava todos os dias. Tive uma conversa muito pura, muito bacana, onde eu falei para ele que a vida não combinava com tristeza. Uma pessoa alegre, ela desempenha muito melhor”, iniciou David Luiz.

“Uma pessoa dormindo alegre por quatro horas dorme melhor que uma pessoa que dorme triste oito horas. Nós temos queremos ser felizes, queremos estar alegres. A única coisa que eu queria dele era de alguma forma fazer ele entender novamente o sentido. É um menino que eu tenho muito apreço, que viveu muitos momentos bons e ruins aqui dentro. Espero tudo de melhor para a vida dele”, completou.

Hugo Souza responde

Aliás, poucas horas após a declaração de David Luiz, Hugo foi às redes sociais e agradeceu o carinho do zagueiro.

Deus sabe a gratidão e o carinho que eu tenho por esse cara, GIGANTESCO dentro de campo, não preciso nem falar, mas ele é 1000x MAIOR como pessoa!!?????? https://t.co/hegYMHnu4H — Hugo Souza (@Hugo99_) June 21, 2024

Situação de Hugo no Flamengo

Após período de empréstimo no Chaves, de Portugal, Hugo retorna ao Flamengo em julho, mas ainda com futuro incerto no clube. Após o jogo contra o Bahia, Bruno Spindel, executivo de futebol do clube carioca, afirmou que seis clubes já demonstraram interesse pelo jogador. Entretanto, ainda não há propostas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.