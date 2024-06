Criciúma x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de deixar escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, ainda com um número considerável de desfalques, volta a campo para desafiar um embalado Criciúma, no sul do país. A bola rola, então, neste sábado (22), no Heriberto Hulse, às 16h (horário de Brasília), pela 11ª rodada desta edição da competição nacional. A partida abre a próxima jornada.

Como chega o Criciúma?

Em recuperação na tabela e com dois compromissos a menos no Brasileirão, o Criciúma ainda olha para a parte baixa da classificação graças à sequência de cinco derrotas consecutivas. No momento, soma nove pontos, e está em 14º lugar. No entanto, vem de um resultado alvissareiro. Afinal, virou sobre o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia. fora de casa.

Atacante francês, Bolasie é o grande nome do Tigre. Em boa fase, nesta semana, ele arrumou tempo até para relaxar um pouco diante da maratona de jogos. Caíke, seu parceiro de ataque, é outro que merece atenção no gramado do Majestoso.

Como chega o Botafogo?

O técnico Artur Jorge ainda tem baixas consideráveis, como Jeffinho, Savarino, Nascimento, Marçal e Pablo. Entretanto, o meia Eduardo foi aproveitado nas duas últimas partidas, e o centroavante Tiquinho voltou a treinar após o período de luto pela morte do pai. O camisa 9, aliás, deve ser a principal novidade no Mais Tradicional para o duelo deste fim de semana.

O Botafogo vem de um empate com o Athletico-PR por 1 a 1, em casa, no Nilton Santos, marcando no último minuto dos acréscimos. Assim, o resultado tirou o Glorioso da liderança. A equipe, agora, ocupa a segunda colocação com 20 pontos, um atrás do Flamengo.

Onde assistir?

O Premiere e o SporTV, ambos canais da TV fechada, transmitem a partida.

CRICIÚMA x BOTAFOGO

11ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data e hora: 22/6/2024, às 16h (de Brasília)

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Figueiredo e Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Caíke. Técnico: Cláudio Tencati

BOTAFOGO: John, Suárez, Bastos, Hater e Cuibano; Barbosa, Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Arthur Jorge

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-MT)

