Passagem de Álvaro Pacheco pelo Vasco tem recorde negativo; saiba

A curta passagem de Álvaro Pacheco pelo Vasco foi melancólica. Em quatro jogos em 30 dias no cargo, o português perdeu três e empatou uma, somando somente um ponto em 12 disponíveis – aproveitamento de 8,3%.

Dessa forma, ele chegou a uma marca negativa pelo Vasco na história dos pontos corridos (ou seja, desde 2003) dentre os 36 técnicos que passaram por São Januário no período. Segundo levantamento do “ge”, o treinador foi o primeiro a se despedir sem uma vitória sequer.

A passagem de Pacheco não foi a mais curta, porém. Celso Roth ficou apenas 26 dias (quatro a menos), assumindo em maio de 2010 e largando em junho para assumir o Inter, semifinalista da Libertadores à época – ele viria a ser campeão com o Colorado. O português assume, assim, o segundo posto de passagem mais rápida.

No período em que esteve à frente do Vasco, Pacheco perdeu três jogos (contra Flamengo, Palmeiras e Juventude) e empatou um (contra o Cruzeiro). Assim, conquistou apenas 8,3% dos pontos possíveis. Escolhido pela 777 Partners para o cargo, o português caiu junto do executivo Pedro Martins, outro trazido pela empresa.

O presidente Pedrinho, visando retirar resquícios do fundo norte-americano de dentro da SAF vascaína, optou pela brusca e rápida mudança.

Veja o top-5 treinadores do Vasco com passagens mais curtas

Celso Roth, 2010 – 26 dias (5 jogos)

Álvaro Pacheco, 2024 – 30 dias (4 jogos)

Valdir Espinosa, 2007 – 40 dias (6 jogos)

Maurício Souza, 2022 – 41 dias (8 jogos)

Tita, 2008 – 42 dias (9 jogos)

