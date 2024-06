Santos lamenta morte de Celeste Arantes do Nascimento, mãe de Pelé

O Santos Futebol Clube, casa onde Pelé jogou grande parte da carreira, lamentou morte do rei, Celeste Arantes do Nascimento, aos 101 anos. Nas redes sociais, o clube destacou a jornada de vida da mãe de Edson Arantes do Nascimento, a qual chamou de inspiradora.

"Uma mulher negra que enfrentou as infinitas adversidades da vida pelo bem de sua família", declarou. "Descanse em paz, Rainha. O carinho, a admiração e a gratidão da nação santista são para sempre".

A morte de Celeste foi confirmada nesta sexta-feira (21/6) pelo biógrafo de Pelé, Silvestre Gorgulho, ao Correio.

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Celeste Arantes do Nascimento, mãe do nosso eterno Rei.



Nascida em Três Corações, Celeste teve uma infância difícil ao lado de seu irmão Jorge. Ainda jovem, conheceu Dondinho, com quem viveu uma grande história de… pic.twitter.com/HWkxRws6Xi — Santos FC (@SantosFC) June 21, 2024

A história de Celeste

Natural da cidade de Três Corações, em Minas Gerais, e se casou com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, de Campos Gerais, também em Minas, aos 14 anos. Aos 18, ela deu a luz à Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé.Quando Pelé tinha 4 anos, a família se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, quando o pai aceitou uma proposta para jogar no time de mesmo nome. Celeste e Dondinho tiveram ainda outros dois filhos: Maria Lúcia e Jair, que morreu em 2020, aos 77 anos.

Dondinho morreu em 16 de novembro de 1996, com 79 anos, por insuficiência cardíaca. Na ocasião da morte de Pelé, a irmã dele, Maria Lúcia, com quem Celeste vivia, revelou que a mãe não sabia que o filho tinha morrido.